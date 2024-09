Zertifizierungen für sichere Wasserstofftechnologien und Systeme

Grüner Wasserstoff wird eine entscheidende Rolle bei der globalen Reduzierung von CO2-Emissionen spielen, indem er Erdgas teilweise oder vollständig ersetzt. Dies stellt hohe Anforderungen an die Hersteller und Betreiber, die sicherstellen müssen, dass ihre Komponenten und Anlagen sowohl während des Umstellungsprozesses als auch im Betrieb mit reinem Wasserstoff zuverlässig und sicher funktionieren. TÜV SÜD bietet eine umfassende Palette von Prüf- und Zertifizierungsdiensten für Wasserstofftechnologien, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu unterstützen. Dazu gehören unter anderem:TÜV SÜD führt Prüfungen durch, die den gesamten Druck- und Temperaturbereich für Wasserstoff, Helium und Gasgemische abdecken. Dies beinhaltet Funktions- und Lebensdauerprüfungen bis zu 130 MPa, Leckage- und Permeationstests sowie hydraulische Berstprüfungen bis zu 400 MPa. Zusätzlich werden Druckbehälter-Leckage- und Permeationstests bis zu 105 MPa durchgeführt. Auch die Wasserstoffverträglichkeit metallischer und nicht-metallischer Werkstoffe wird geprüft.TÜV SÜD bietet darüber hinaus umfassende EMV-Prüfungen für Wasserstoffsysteme und Umweltprüfungen nach LV123/124 an, die für mobile, stationäre und industrielle Wasserstoffanwendungen relevant sind. Dazu zählen Brennstoffzellenmodule, Systeme und Druckbehälter.Mit der H2-Readiness-Zertifizierung hat TÜV SÜD ein innovatives Verfahren entwickelt, das die Eignung von Werkstoffen und Komponenten für den zukünftigen Einsatz mit Wasserstoff bestätigt. Gemeinsam mit Herstellern von Komponenten wurde der Standard P003 eingeführt, der die Beständigkeit von Materialien unter Wasserstoffdruck untersucht. Ein Leitfaden für die H2-Readiness von Kraftwerken unterstützt die Betreiber bei der Umstellung von GuD-Kraftwerken auf den Betrieb mit Wasserstoff, wodurch die Einführung dieser umweltfreundlichen Technologie beschleunigt wird.TÜV SÜD bietet freiwillige Zertifizierungsprogramme an, die es Herstellern ermöglichen, die hohe Qualität und Sicherheit ihrer Brennstoffzellensysteme und H2-Komponenten nachzuweisen. Diese Zertifikate umfassen u.a. stationäre Brennstoffzellensysteme für die dezentrale Stromerzeugung sowie wasserstoffführende Bauteile, die in H2-Tankstellen oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen eingesetzt werden.Die Zertifizierungen basieren u.a. auf internationalen Standards wie der IEC 62282-Reihe, der ISO 19880-X für Tankstellen-Komponenten, der ISO 19887 für Fahrzeug-Komponenten sowie der ISO 17268 für Betankungskupplungen und Tanknippel, um den strengen Anforderungen der Wasserstoffindustrie gerecht zu werden.Neben Prüf- und Zertifizierungsleistungen bietet die TÜV SÜD Akademie Schulungen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette an. Aktuelle Seminare umfassen Themen wie „Materialverträglichkeit in Verbindung mit Wasserstoff“, „Power-to-Gas-Anlagen mit Wasserstoff“, „Sicherheit von Wasserstoffantrieben bei Schienenfahrzeugen“ und „Errichten und Dichtheitsprüfung von Wasserstoffanlagen“. Dieses Angebot wird sowohl auf der Hydrogen Technology Expo in Hamburg als auch auf der Messe hy-fcell vom 8. bis 9. Oktober in Stuttgart vorgestellt (Halle 4, Stand 4HZ03).Weitere Informationen zu den Leistungen von TÜV SÜD im Bereich von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien sowie zum Aus- und Weiterbildungsangebot gibt es unter: