TÜV SÜD startet Podcast "Safety First"

Digitalisierung: Ja, bitte! Aber wie ist das eigentlich mit Datensicherheit und Datenschutz? Und was sollte man über Cybersecurity wirklich wissen? Egal ob als Privatmensch, im Job oder als selbständiger Unternehmer: Jeder, der die Chancen der Digitalisierung bestmöglich für sich nutzen möchte, sollte auch ihre Risiken kennen und mit ihnen umgehen können. Genau darum geht es im neuen Podcast „Safety First“ von TÜV SÜD.Wir fragen zum Beispiel: Wie hilft uns Künstliche Intelligenz, wenn es um Cybersecurity geht? Wenn autonome Fahrzeuge laufend Daten sammeln – was bedeutet das für IT-Sicherheit und Datenschutz? Wie schützt man Medizingeräte vor Hackerangriffen? Das und vieles mehr sind die Themen bei „Safety First“. Moderatorin und Host ist Hörfunkjournalistin Jolyne „Schlien“ Schürmann, die beim Bayerischen Rundfunk unter anderem die Sendungen Netzfilter und das Netzmagazin moderiert.In der ersten Folge von „Safety First“ sprechen wir darüber, welche Rolle Künstliche Intelligenz für die Cybersecurity spielen kann – im Guten wie im Schlechten. Und was das eigentlich für die menschlichen IT-Sicherheitsexperten bedeutet. Gast ist Dr. Andreas Alexander Maier, der als Physiker früher am CERN geforscht hat und jetzt an automatisierten Cybersecurity-Lösungen für TÜV SÜD arbeitet.„Safety First“ erscheint ab dem 1. Oktober zweimal im Monat mit einer neuen Folge. Produziert wird der Podcast von der Münchner Agentur Ikone Media. Zu hören und zu abonnieren gibt es „Safety First“ auf allen bekannten Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Deezer sowie hier: www.tuev-sued.de/podcasts