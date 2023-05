TÜV SÜD bereits zum fünften Mal attraktivster Arbeitgeber

automotive TopCareer AWARD

Nachwuchsfachkräfte haben TÜV SÜD erneut zum attraktivsten Arbeitgeber im Bereich Dienstleister im Automobilhandel gewählt. Die Online-Umfrage wurde im Vorfeld der Karrieremesse „automotive TopCareer“ durchgeführt, die am 11. Mai 2023 in Stuttgart stattfand. 700 Absolventen und Studierende aus branchenspezifischen Studiengängen sowie junge Professionals haben ihre Stimme zur Attraktivität von Unternehmen der Automotive-Branche abgegeben. Der TopCareer AWARD wird vom Institut der Automobilwirtschaft (IfA), der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, und dem Magazin Automobilwoche vergeben.



„Ausgezeichnete Karrierechancen, Zukunftssicherheit, aber auch Führungskultur, Motivation und nicht zuletzt das Gehalt: Das macht die Attraktivität von TÜV SÜD für Berufseinsteiger aus. Wir freuen uns sehr, dass wir den TopCareer AWARD wieder gewonnen haben“, sagt Patrick Fruth, CEO der Division Mobility bei TÜV SÜD. Internationalität und Unternehmenskultur kommen als weitere Assets hinzu. Und: Gerade die Mobilität befindet sich in einem rasanten Wandel. Intermodale Mobilität, Wasserstofftechnologie, automatisiertes Fahren, Nachhaltigkeit – das sind nur einige Felder, an denen TÜV SÜD aktiv mitarbeitet. Fruth: „Als TÜV SÜD-Mitarbeiterin und -Mitarbeiter kann man die Zukunft aktiv mitgestalten.“ Bettina Niedermeier, Leiterin Personal-und Organisationsentwicklung TÜV SÜD Auto Service GmbH, nimmt zudem die Sicherheit als Entscheidungskriterium für die Wahl eines Arbeitgebers in den Fokus: „Kriege, Klimawandel, Inflation – die Zeiten sind extrem unsicher geworden. Vor diesem Hintergrund spielt der Faktor Sicherheit eine immer größere Rolle, wenn es um die Auswahl einer Branche oder eines Unternehmens geht. TÜV SÜD ist auch hier der richtige Partner. Wir freuen uns auf viele neue Kolleginnen und Kollegen, denen wir ein sicheres und zukunftsorientiertes berufliches Zuhause bieten.“



Sicherheit auf Platz 2



Blickt man auf die Grundlagen des Votums – also auf die Kriterien, nach denen Young Professionals, Absolventen und Studierende ihr Unternehmen auswählen, bestätigt sich die Einschätzung von Niedermeier. Denn gleich nach dem Betriebsklima mit der Note 1,32 geben die Befragten die Sicherheit mit einem Votum von 1,61 Prozent als zweitwichtigstes Entscheidungskriterium an. Danach folgt das Gehalt mit der Note 1,73. Grundlage für die Prämierung ist die jährlich durchgeführte IFA-Studie "TopCareer". Sie untersucht die Arbeitgeberattraktivität einzelner Unternehmen der Automobilbranche aus Perspektive von Studierenden. Darüber hinaus werden die Anforderungen der Berufseinsteiger an ihre zukünftigen Arbeitgeber aufgezeigt. Anhand der Erhebung werden die attraktivsten Arbeitgeber innerhalb strategischer Gruppen prämiert.