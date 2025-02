TÜV SÜD Pluspunkt: Seriöse Vorbereitung auf die MPU

Der Gruppenkurs, die sogenannte Verkehrspsychologische Kompaktmaßnahme (VKM), umfasst fünf Gruppensitzungen à 90 Minuten sowie vier Einzelgespräche à 50 Minuten. „Die Kombination aus Gruppen- und Einzelsitzungen ermöglicht nicht nur den Austausch mit anderen Teilnehmern, sondern auch die individuelle Unterstützung“, erklärt Thomas Wicke. Nach Abschluss des Kurses erhalten die Teilnehmer eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung zur Vorlage bei der MPU.

Für eine noch individuellere Betreuung gibt es die Verkehrspsychologische Intensivberatung (VIB). Diese besteht ausschließlich aus vertraulichen Einzelgesprächen, in denen der Verkehrspsychologe gezielt auf persönliche Themen und Herausforderungen eingeht und gemeinsam mit den Teilnehmern individuelle Lösungen erarbeitet, um die MPU zu bestehen. Insgesamt umfasst die VIB neun Sitzungen à 50 Minuten, die flexibel terminiert werden können. Auch hier erhalten Teilnehmer am Ende eine qualifizierte Bescheinigung über die Teilnahme.

Die Teilnahme an einem MPU-Vorbereitungskurs ist zwar nicht verpflichtend, erleichtert jedoch die erfolgreiche Absolvierung der Untersuchung erheblich. Dabei ist die Wahl eines seriösen Anbieters entscheidend. „Besonders bei Angeboten, die mit einer Erfolgsgarantie werben, sollten Betroffene vorsichtig sein. Das kann nicht gewährleistet werden“, warnt Thomas Wicke. „Seriöse Anbieter arbeiten stattdessen mit erfahrenen Verkehrspsychologen mit fundierter Ausbildung, die bei den Begutachtungsstellen anerkannt sind.“ Diese gehen den Ursachen des Fehlverhaltens auf den Grund und erarbeiten gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen, um problematische Situationen in Zukunft souverän zu meistern. „Wer nachhaltig an seiner Einstellung und seinem Verhalten arbeitet, hat die besten Chancen, die MPU beim ersten Versuch zu bestehen“, fasst der Experte zusammen.Mit einem kostenlosen Orientierungsgespräch bietet TÜV SÜD Pluspunkt Betroffenen eine erste Anlaufstelle. In dem etwa 15-minütigen Gespräch wird sachkundig erklärt, welche nächsten Schritte notwendig sind und grundlegende Fragen beantwortet – von weiteren Beratungsangeboten bis hin zu Fristen und Formalitäten. „Unser Ziel ist es, den Betroffenen eine Orientierung zu geben und Ängste abzubauen“, erläutert Thomas Wicke. Darüber hinaus können Interessierte auch an einem kostenlosen Online-Infoabend teilnehmen. Hier erläutern erfahrene Verkehrspsychologen von TÜV SÜD Pluspunkt den Ablauf der MPU, klären über Formalitäten auf und geben praktische Tipps zur Vorbereitung.Die MPU-Vorbereitungskurse bei TÜV SÜD Pluspunkt können wahlweise in der Gruppe oder in Einzelgesprächen erfolgen:Beide Kurse werden sowohl als Präsenz- als auch als Online-Seminare angeboten.„Eine qualifizierte Vorbereitung auf die MPU ist eine wertvolle Investition“, erklärt der Fachmann. „Sie verschafft den Teilnehmern die nötige Sicherheit, alle Anforderungen der Untersuchung zu erfüllen, und spart langfristig Zeit und Kosten, die durch Wiederholungsversuche entstehen würden.“ Mit der professionellen Unterstützung durch erfahrene Verkehrspsychologen und den anerkannten Kursen von TÜV SÜD Pluspunkt starten Betroffene mit einem klaren Plan und einer fundierten Vorbereitung in die MPU.Infos und Termine zur Vorbereitung auf die MPU gibt es hier: tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/fuehrerschein-und-pruefung/mpu-vorbereitung-pluspunkt/vorbereitung-auf-die-mpu