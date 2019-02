TÜV SÜD Lebensmittel Experten Meetings 2019

19.02.19

Wenn es um Zertifizierungsverfahren, Hygiene-Standards oder Best Practice in der Lebensmittelsicherheit geht, dann ist es entscheidend, immer auf dem neuesten Informationsstand zu sein. Auf den Lebensmittel Experten Meetings von TÜV SÜD können sich Qualitätsbeauftragte und Mitarbeiter der Lebensmittelbranche einen umfassenden Überblick zu den aktuellen Entwicklungen bei IFS, BRC, FSSC 22000 & Co. verschaffen. Auch 2019 bietet TÜV SÜD wieder Termine für die kostenfreie Veranstaltung an, eine Anmeldung ist erforderlich. Die Lebensmittel Experten Meetings finden wie folgt statt:- Donnerstag, 14.03.2019, Erfurt; 10.00 - 13.00 Uhr- Donnerstag, 06.06.2019, München, 14.00 - 17.00 Uhr- Donnerstag, 12.09.2019, Osnabrück; 14.00 - 17.00 UhrAlle Details sowie das Anmeldeformular finden Interessenten unter www.tuev-sued.de/ms/lebensmittel-veranstaltungen