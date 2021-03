TÜV SÜD Akademie startet neue Website und Blog rund um Arbeitsschutz und -sicherheit

Die neue Website bietet Interessierten unter https://de-arbeitsschutzpflichten.tuvsud.com/arbschg-asig einen umfassenden Überblick zum Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie zum Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) aus einer Hand. Dazu zählen Rechte und Pflichten von Arbeitgeber und Beschäftigten ebenso, wie die wesentlichen Regelungen zur betrieblichen Arbeitsschutzorganisation. Prävention durch IT ist Thema des ersten Beitrags im neuen Arbeitsschutz-Blog der TÜV SÜD Akademie. Auf der Website erscheint alle 14 Tage ein neuer Beitrag.Wie kann die Informationstechnologie den Arbeitsschutz verbessern und dabei helfen, Arbeitsunfälle vorzubeugen? Prävention ist eine der wesentlichen Aufgaben im betrieblichen Gesundheitsschutz und zählt zu den priorisierten Pflichten eines Unternehmens. Neben der digitalen Risikoanalyse zur Verhinderung von Arbeitsunfällen geht es dabei auch um das Thema Incident Management. „Dabei ist es wichtig, die Situation zunächst unmittelbar zu entschärfen und nach der akuten Phase den Vorfall mittels spezieller Software aufzuarbeiten, um künftig ähnliche Fälle zu verhindern“, erklärt Karina Heidenreich, Produktmanagerin für den Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei der TÜV SÜD Akademie.Die TÜV SÜD Akademie bietet mit über 60 verschiedenen Kursen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein umfangreiches Seminarangebot, zum Beispiel die Aus- und Weiterbildung als Fachkraft für Arbeitssicherheit, das HSE-Management für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz oder die Fortbildung zum Sicherheitsbeauftragten. Das sichere Arbeiten an Maschinen, mit Chemikalien oder Werkzeugen sowie die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung sind Themen der Kurse, die online und – sofern pandemiebedingt möglich – in Präsenz stattfinden.Einen Überblick zu allen Online- und Präsenz-Seminaren der TÜV SÜD Akademie sowie Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte hier: https://www.tuvsud.com/akademie/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz