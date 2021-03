TÜV SÜD Akademie macht Pflichtschulungen online möglich

Live-Durchführung

Verpflichtende Schulungen reichen von Weiterbildungen wie Erste-Hilfe-Maßnahmen bis hin zu Schulungen und Qualifikationen im Bereich Brand- oder Umweltschutz oder zum Umgang mit elektrischer Hochspannung. „Diese Sicherheitsunterweisungen und Schulungen sind größtenteils verpflichtend und essenziell für die Sicherheit im Unternehmen. Viele Schulungen müssen zudem regelmäßig aufgefrischt werden – der Nachweis über die Schulung wird beispielsweise dann relevant, wenn es zu Zwischen- oder Unfällen kommt“, erklärt Christian Maier vom Produktmanagement der TÜV SÜD Akademie GmbH. Vor Corona fanden diese Schulungen meist in Präsenz statt. Doch weil die TÜV SÜD Akademie schon vor der Corona-Krise eine Digitalisierungsoffensive gestartet hat, können viele dieser Seminare nun problemlos online stattfinden. Dies ist auch für Mitarbeitende, die aktuell im Homeoffice arbeiten, gut praktikabel.Die TÜV SÜD Akademie bietet Pflichtschulungen überwiegend im virtuellen Klassenzimmer an: Das Training findet live statt, alle Teilnehmenden wählen sich gleichzeitig ein. Vom Umfang her entspricht das Training im virtuellen Klassenzimmer dem Präsenztraining. Die Seminarleitenden haben ein Extra-Training für die Online-Vermittlung von Lerninhalten absolviert.Im virtuellen Klassenzimmer finden Pflichtschulungen zu unterschiedlichsten Themen statt: Allen gemein ist, dass sie umwelt- oder sicherheitsrelevante Bereiche abdecken. Fortbildungen gemäß Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) und Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) sowie für Betriebsbeauftragte für Abfall gemäß Abfallbeauftragtenverordnung (AbfBeauftrV) richten sich an Abfallbeauftragte, verantwortliche Personen in Entsorgungsfachbetrieben und Unternehmen, die gefährliche Abfälle sammeln, befördern, handeln und makeln, und die ihre Kenntnisse unter anderem im Abfallrecht aktualisieren und der gesetzlich geforderten Fortbildungspflicht nachkommen wollen. Betriebsbeauftragte für Gewässerschutz können in eintägigen Seminaren im virtuellen Klassenzimmer online ihre Kenntnisse auffrischen, ebenso wie Qualifizierte Spielplatzprüfer, die nach DIN 79161 zertifiziert sind. Bei Qualifizierten Spielplatzprüfern muss alle drei Jahre eine Rezertifizierung erfolgen, damit sichergestellt ist, dass der Prüfer sein Wissen auf dem neusten Stand hält. Als Nachweis erhalten alle Teilnehmer eine Bescheinigung der TÜV SÜD Akademie.Nicht nur Pflichtschulungen sind für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Pandemiezeiten interessant. Immer mehr Unternehmen wollen ihren Mitarbeitenden mit Fortbildungen wieder die Möglichkeit geben, sich dauerhaft weiterzuentwickeln. Hier bietet die TÜV SÜD Akademie weitere Online-Angebote, wieEinen Überblick über alle Schulungen sowie weitere Informationen und Anmeldung zu den Weiterbildungskursen gibt es hier: www.tuvsud.com/akademie