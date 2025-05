Balkon-Solaranlagen sicher nutzen: Tipps von TÜV SÜD

Standort: Balkon oder Terrasse sollten möglichst nach Süden ausgerichtet und möglichst schattenfrei sein. Ost- und Westausrichtung sind möglich, bringen aber weniger Ertrag.

Balkon-Solaranlagen bestehen in der Regel aus ein bis zwei Solarmodulen, einem Wechselrichter und einem Anschlusskabel mit Stecker. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie vom Verbraucher selbst installiert und betrieben werden können – eine sogenannte Plug & Play-Lösung. „Im besten Fall decken sie bei sonnigem Wetter und eventuell zusätzlichen Speicherkomponenten einen Teil des Grundverbrauchs im Haushalt ab – zum Beispiel für den Kühlschrank, den Internetrouter oder Geräte im Standby-Betrieb“, sagt Florian Hockel. Seit Mai 2024 ist der Betrieb noch einfacher geworden: Mit dem Inkrafttreten des Solarpakets I entfällt die Meldepflicht beim Netzbetreiber. Lediglich die Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur bleibt bestehen. Auch die technischen Anforderungen wurden angepasst: So sind rücklaufsichere Ferraris-Zähler nicht mehr zwingend erforderlich, sofern ein moderner digitaler Zähler vorhanden ist. Zudem wurde die maximal zulässige Einspeiseleistung von 600 auf 800 Watt erhöht – ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Bürgerenergie.Ein großer Vorteil von Balkon-Solaranlagen ist ihre Wirtschaftlichkeit: Funktionsfähige Komplettsets sind bereits für 400 bis 1.000 Euro erhältlich. Je nach Ausrichtung und Standort können damit zwischen 200 und 300 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden – das entspricht etwa zehn Prozent des durchschnittlichen Jahresverbrauchs eines Zwei-Personen-Haushalts. Bei steigenden Strompreisen amortisiert sich die Anschaffung oft schon nach fünf bis sieben Jahren. In einigen Städten und Bundesländern gibt es zudem Förderprogramme, die den Einstieg noch attraktiver machen.TÜV SÜD empfiehlt, vor dem Kauf folgende Punkte zu prüfen:„Obwohl die Geräte relativ einfach zu installieren sind, sollte auf eine sichere Handhabung und hochwertige Technik geachtet werden“, betont Florian Hockel. Besonders wichtig sind folgende Punkte:TÜV SÜD prüft Balkon-Solaranlagen unter anderem auf elektrische Sicherheit, mechanische Belastbarkeit und Gebrauchstauglichkeit. Dabei werden sowohl die Materialqualität als auch das Langzeitverhalten unter realen Witterungsbedingungen getestet. „Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen geprüfte Produkte am GS-Zeichen für Geprüfte Sicherheit oder am blauen TÜV SÜD-Oktagon“, so Hockel. Auch eine verständliche Bedienungsanleitung und die Möglichkeit, Ersatzteile nachzubestellen, sprechen für ein hochwertiges Produkt.Wer sich für ein geprüftes Stecker-Solargerät entscheidet, profitiert gleich mehrfach: Die Stromrechnung sinkt, die Umwelt wird geschont, und auch das Gefühl, selbst Teil der Energiewende zu sein, motiviert viele. TÜV SÜD empfiehlt, beim Kauf auf hochwertige Verarbeitung, normgerechte Ausstattung und aussagekräftige Prüfzeichen zu achten. So wird aus einer kleinen Anlage eine große Wirkung – für den eigenen Geldbeutel und das Klima.Weitere Informationen gibt es HIER