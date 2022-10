Extrakte aus Indonesien - der neue Markt für exotische Getränke

Indonesien hat über traditionelles Wissen rund um die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe für Lebensmittel. Das asiatische Land hat innovative Extrakte und Anwendungen entwickelt, die nun für den europäischen Markt verfügbar sind.

Mit weniger als 1,5 % der Landfläche der Erde besitzt Indonesien das drittgrößte Regenwaldgebiet nach Amazonien und dem Kongobecken. Der größte Archipel der Welt beherbergt 10 % der weltweit blühenden Pflanzen und schätzungsweise 15.000 endemische Arten, die ausschließlich dort vorkommen. Diese Vielfalt und ihr Potenzial für innovative Produkte sind bei europäischen Herstellern, die sich vom Wettbewerb abgrenzen wollen, sehr gefragt. Allerdings wird das Land von westlichen Abnehmern immer noch nicht als wichtiger Akteur in der Branche wahrgenommen. Um das zu ändern, hat tropextrakt, ein deutsches Referenzunternehmen für den Vertrieb exotischer Rohstoffe, eine Partnerschaft mit einem indonesischen Lieferanten aufgebaut.



Qualität, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit: Die Suche nach den besten Lieferanten



Bislang zeigten sich europäische Unternehmen skeptisch gegenüber der Qualität der Inhaltsstoffe der indonesischen Produkte sowie der Einhaltung nachhaltiger Produktionsbedingungen vor Ort.

Um die Anforderungen des europäischen Marktes zu erfüllen, hat tropextrakt eine eigene Abteilung für Qualitätsmanagement aufgebaut. Das Team verfolgt die Aufgabe, qualitativ hochwertige Produkte von Herstellern zu finden, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Mitarbeitern und der Umwelt pflegen. Gearbeitet wird auf Basis eines Freigabesystems, das die gesetzlichen Anforderungen und Qualitätsstandards genau überprüft.



Der Prozess beginnt mit der Suche nach zertifizierten Lieferanten. Dafür führt das Team zunächst eine Risikobewertung durch. Die Überprüfung umfasst die Bearbeitung von Fragebögen und produkt-spezifische Analysen, die mit EU-Vorschriften und den Anforderungen von Kunden übereinstimmen müssen. Außerdem wird das HACCP-System (Hazard Analysis Critical Control Point System) anhand von Kriterien wie der Produktspezifikation, einem Prozessablaufdiagramm und der Gesetzes-konformität der Verpackung überprüft. Nach Abschluss der Produktion kontrolliert das Qualitäts-management von tropextrakt die Einhaltung sensorischer, chemischer, physikalischer und mikro-biologischer Parameter. Der indonesische Lieferant, von dem tropextrakt Pulverextrakte aus Ingwer und Kurkuma bezieht, konnte bereits im ersten Nachhaltigkeitsbericht überzeugen. Mit Zertifizierungen in den Bereichen Qualitätsmanagement, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit erreichte der asiatische Hersteller in vielen Bereichen die maximale Punktzahl auf der Bewertungsskala. Darüber hinaus konnte das Unternehmen einen verantwortungsvollen Umgang mit flüssigen Abfällen und die ordnungsgemäße Behandlung gefährlicher Stoffe unter Beweis stellen.



Auch im Bereich soziale Verantwortung zeigt sich der Lieferant gewissenhaft: So garantiert er eine wöchentliche maximale Arbeitszeit von 40 Stunden, Krankenversicherungs-leistungen und Gehaltsspannen, die den nationalen Anforderungen entsprechen.

Außerdem fördert das Unternehmen junge Talente sowie Menschen mit Behinderungen und hält die Frauenquote auf Führungsebene aufrecht. Durch die Teilnahme am CBI-Programm (Citizenship by Investment-Programm) garantiert der Lieferant, auf dem neuesten Stand zu sein und den Anforderungen der europäischen Käufer gerecht zu werden.



Geschmack, Funktion und Konzept: Die richtigen Zutaten für Innovation



Für viele Verbraucher sind die Goldene Milch, auch bekannt als Curcuma Latte, zum Start in den Tag oder der Ingwer Shot vor dem Training nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Die asiatischen Zutaten sind auf dem europäischen Getränkemarkt stark vertreten und bei Verbrauchern sehr beliebt. Daher gibt es immer Raum für Innovationen und neue Produkte.



tropextrakt verfügt über ein hauseigenes Ideenlabor. Dort kreiert und verbessert das spezialisierte Team von Produktentwicklern Rezepturen mit exotischen Rohstoffen, ob auf Kundenwunsch oder nach eigenen Ideen. Die Ergebnisse kommen mit hoher Qualität auf den Markt und liefern neue, vielfältige Geschmackserlebnisse und natürliche Funktionen. tropextrakt verfügt über jahrelange, zertifizierte Branchenkenntnisse und ist ständig auf der Suche nach neuen Anwendungsbereichen für die indonesischen Extrakte.



Ein besonderes Potenzial für den westlichen Markt liegt in dem Getränk „Jamu“. Ursprünglich in der traditionellen indonesischen Medizin verwendet, ist das aus Kurkuma und Ingwer zubereitete Nahrungs-mittel besonders auf den Inseln Java und Bali beliebt. Jamu ist nicht nur als Mittel zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten und zur Stärkung des Immunsystems bekannt, sondern dient auch zur Entgiftung der Leber, zur Linderung von Entzündungen sowie zur Bekämpfung von Bakterien. Mit einer Note von Zitrone und natürlichem Zucker aus Honig hält das Getränk eine besondere Geschmacks- und Wirkungskombination bereit.



Zu den heimischen Extrakten aus dem asiatischen Archipel gehört außerdem die Rote Drachenfrucht. Das Produkt ist bekannt wegen seiner natürlichen Farbgebung, die Getränken einen natürlichen Pink-Ton verleiht und ein Clean Labeling ermöglicht. Ebenfalls im Portfolio von tropextrakt enthalten sind funktionelle Extrakte wie Tamarinde, Ginseng und Pandam-Blätter.



Diese Inhaltsstoffe verleihen den Getränken gesunde Komponenten. Die Extrakte aus Indonesien gelten als Spezialität, da sie über eine erstklassige Qualität und Zertifizierungen verfügen und als exotische Neuheiten auf dem westlichen Markt gelten. Sie stehen Standardprodukten, die in großen Mengen gehandelt werden, wie Äpfeln oder Bananen, gegenüber.



Um bei den Verbrauchern zu punkten, muss ein wohlschmeckendes und funktionales Rezept auf der Basis eines schlüssigen Konzepts erstellt werden. Hier geben die Experten von tropextrakt ihren Input. Der erste Schritt im Rahmen der Produktentwicklung ist die Ausarbeitung einer Grundidee. Diese wird mit den richtigen Zutaten umgesetzt und die Kunden probieren verschiedene Kombinationen. Daraufhin feilt tropextrakt so lange am Konzept und nimmt die notwendigen Anpassungen in der Rezeptur vor, bis das geplante Produkt letztlich auf den Markt kommt.



Indonesien im Spannungsfeld der Großindustrien



Die Unternehmen auf den EU-Märkten sind ständig bestrebt, sich vom Wettbewerb abzuheben und die Verbraucher durch Produktinnovationen auf sich aufmerksam zu machen. Demografische Gründe, wie eine stetig älter werdende Gesellschaft sowie ein ausgeprägtes neues Bewusstsein für Gesundheit veranlasst die Europäer, auf natürliche Produktalternativen umzusteigen. Der Markt wird auch zunehmend durch Nachhaltigkeitsziele und Storytelling angetrieben. Eine Möglichkeit, dieser Nachfrage gerecht zu werden, ist eine fundierte Auswahl der Zutaten für neue Produkte.

Die Aufnahme einer Spezialität in die Rezeptur, die mit Qualitäts- und Nachhaltigkeitszertifikaten versehen ist, verleiht dem fertigen Produkt einen echten Mehrwert.



Hersteller sollten stets in der Lage sein, ihre Behauptungen rund um die Produktionsstandards auf Fakten zu begründen, um sich langfristig das Vertrauen der Verbraucher zu sichern. Der erste Schritt hierzu ist die Zusammenarbeit mit erfahrenen Distributoren. tropextrakt verfügt über 20 Jahre Branchenkenntnis, ein großes Portfolio an Frucht- und Pflanzenextrakten und eine umfangreiche Liste an Kunden, die von der Großindustrie bis zu erfolgsversprechenden Start-ups reichen.



Die indonesischen Extrakte werden auf dem europäischen Lebensmittelmarkt noch nicht als Referenz wahrgenommen. Das enorme Potenzial steckt jedoch im traditionsreichen Wissen rund um die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe für Lebensmittel. Die Popularität traditioneller Heilmethoden wie Ayurveda und anderer orientalischer Arzneimittel spielt auf dem westlichen Markt eine wichtige Rolle. Während der Handel mit China mit Risiken behaftet ist, bieten indonesische Anbieter einen zuverlässigen und stabilen Zugang zu den Produkten.



Die nächsten Schritte für die indonesische Industrie



Die Lebensmittel- und Getränke-Branche hat einen erheblichen Bedarf an innovativen Extrakten sowie an Rohstoffen. Anbieter aus Indonesien können dieser Nachfrage gerecht werden und sich zugleich im Markt positionieren.

Die Hersteller aus Südostasien sind ständig bestrebt, ihre Produktionsstrategie (von der Quelle bis zum Markt), ihre Marktkenntnisse und die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Ihre Präsenz und ihr Wachstum innerhalb der Branche können auch von einem besseren internationalen Marketing- und Markenmanagement sowie einem tieferen Verständnis der Produktentwicklung unter Einhaltung der europäischen Normen profitieren. Ebenfalls gehört es zu den erklärten Zielen die Effizienz zu steigern, sowie die Dokumentation, Zertifizierung und den ökologischen Anbau maßgeblich zu verbessern.



ropextrakt beschäftigt sich nicht nur mit dem Handel von exotischen Rohstoffen, sondern auch mit dem Empowerment von Produzenten in aller Welt. Das Unternehmen sieht das Potenzial dieser Akteure, in die Großindustrie einzusteigen und sich dort zu etablieren. Darum baut tropextrakt seine Partnerschaften mit großer Sorgfalt auf und strebt eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit an.