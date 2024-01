TROIKA übernimmt emform Globus-Kollektion ab 2024

Mobil: +49 (0) 151 5695 82 33

Bildung und Wissen: Die pädagogischen Vorteile der Globen unterstützen Kinder und Erwachsene dabei, Geographie, Weltkulturen und geopolitische Zusammenhänge besser zu verstehen. Dekoratives Element: Als ästhetisches Highlight eignen sich die Design-Globen perfekt für Wohnräume, Büros und Klassenzimmer, indem sie jedem Raum Eleganz und Charme verleihen. Praktisches Werkzeug: Neben der Schönheit dienen die Globen als praktisches Werkzeug für Reisende, Weltentdecker und Geschichtsinteressierte. Sie unterstützen bei der Reiseplanung und dem Verfolgen historischer Ereignisse. Schützendes Element: Stilvolle Globen sind nicht nur ästhetische Meisterwerke, sondern auch schützende Symbole, die die Liebe zur Erde, unserer blauen Kugel, verstärken und uns daran erinnern, sie zu bewahren.

Liudger Böll, GeschäftsführerMüschenbach, 14.12.2023 – Die TROIKA Germany GmbH, ein renommiertes Familienunternehmen mit Schwerpunkt auf Design-Geschenkartikeln, Männergeschenken und Schlüsselanhängern, übernimmt ab dem 1. Januar 2024 die (ehemals) emform Globus Kollektion von Jochen Müller. Die neue Ära bringt nicht nur eine fortgesetzte Tradition, sondern auch eine frische Perspektive auf hochwertige Design-Globen.Mit dem festen Fokus auf Reiseaccessoires wird TROIKA Ihr verlässlicher Lieferant für die exklusive Design-Globus-Kollektion. Die Globen im stilvollen Design, finden nun unter dem Dach von TROIKA einen neuen Platz und werden auf der Ambiente in Halle 4.2 zum ersten Mal seit 2019 gezeigt.Bild s.u.: (v. l. n. r. Jochen Müller, Susanne Stahlschmidt, Simone van den Broek und Liudger Böll)AnsprechpartnerSimone van den Broek wird Ihre Ansprechpartnerin für Vertriebsfragen und künftige Zusammenarbeit rund um Design-GlobenÜbertragungDie Übertragung der emform Globus Kollektion von "Small Living Müller Möbel" an TROIKA erfolgt mit großem Vertrauen. Die Entscheidung ermöglicht es "Small Living Müller Möbel", sich vollständig auf die Weiterentwicklung ihrer erfolgreichen Möbelkollektion zu konzentrieren.Die Anwendungsbereiche der Design-Globen sind vielseitig, ästhetisch und funktionell.Die wunderschönen Globen von TROIKA finden in verschiedenen Bereichen ihre Anwendung:TROIKA freut sich darauf, die Tradition der Globen fortzusetzen und sie unter einer neuen Marke in die Zukunft zu führen.Machen Sie sich bereit für eine Reise durch die Welt des Designs mit TROIKA!