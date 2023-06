Ebene: Grund- oder Existenzbedürfnisse Ebene: Sicherheit Ebene: Sozialbedürfnisse Ebene: Anerkennung und Wertschätzung Ebene: Selbstverwirklichung

Grund- oder Existenzbedürfnisse: finanzielle Sicherheit, freier Zugang zu Wasser, Obst oder ähnlichem und ein physischer Ort zum Arbeiten

Sicherheit: Kündigungsschutz, Sozialversicherungen, betriebliche Altersvorsorge, sicheres Umfeld und Geborgenheit

Sozialbedürfnis: Teamarbeit, gemeinsame Projekte, Meetings, Raum für Austausch, Identifikation und Zugehörigkeit

Anerkennung und Wertschätzung: Lob, Aufstiegsmöglichkeiten, Gehaltserhöhung, persönliche Geschenke und Positionen

Selbstverwirklichung: freie Entfaltung, eigenverantwortliches Handeln, Ideen einbringen, Sinnhaftigkeit der Arbeit und tiefe persönliche Befriedigung

Die Produktivität und letztlich auch Ihr unternehmerischer Erfolg ist abhängig von der Motivation Ihrer Mitarbeiter. Um diese langfristig aufrechtzuerhalten, bedarf es heute weit mehr als eines Gehaltszuschusses. Wer es schafft,zu, profitiert neben einer gesteigerten Leistung auch von einem angenehmen Arbeitsklima und einer starken Loyalität. Zufriedene und motivierte Angestellte haben keinen Grund, das Unternehmen zu wechseln.Aber wie gelingt es überhaupt, Mitarbeiter zu motivieren, welchefür Mitarbeiter wirken heute wirklich und wie können Sie Incentives für Mitarbeiter gestalten?Was ist Mitarbeitermotivation überhaupt?Indem Sie positive Anreize schaffen, können Sie Ihre Mitarbeiter motivieren. Die Steigerung der Mitarbeitermotivation dient dabei als Instrument der Mitarbeiterführung und -entwicklung. Incentives für Mitarbeiter, wie Sachprämien, Geldprämien oder Weiterbildungsangebote sowie Bonuszahlungen, vergeben Sie mit dem Ziel, die Handlungen und Einstellung Ihres Personals so zu beeinflussen, dass diese aufgrund vonund dem Gefühl vonmotivierter sind, mehr zu leisten. Die Mitarbeitermotivation zu steigern, bedeutet, eine Win-Win-Situation für alle zu schaffen.Warum die Mitarbeiter motivieren?Mitarbeiter zu motivieren, hat in Zeiten des Fachkräftemangels, der Digitalisierung und der wettbewerbsintensiven Märkte erheblicheund sollte Bestandteil jeder wertschätzenden Unternehmenskultur sein. Studien und Forschungen zeigen, dass motivierte Mitarbeiter mehr Einsatz zeigen und damit eine bessere Leistung erbringen, kreativer sind sowie seltener krank werden und damit seltener fehlen. Am Ende wirken sich motivierte Mitarbeiter positiv auf den gesamtenaus.Ein weiterer, wichtiger Vorteil, Mitarbeiter zu motivieren: Angestellte, die motiviert sind, sind meist auch zufriedener und bleiben einem Arbeitgeber länger treu.Mit Anreizsystemen für Mitarbeiter die Mitarbeitermotivation steigernMan unterscheidet bei der Mitarbeitermotivation zwischen derund derMotivation.Zu den extrinsischen Motivationsanreizen zählen alle „von außen“ kommenden Anreize, die Mitarbeiter motivieren. Sofern der Mitarbeiter ein Ziel erreicht, bekommt er einein Form von Bonuszahlungen, einer Gehaltserhöhung oder er wird befördert. Auch das Umgehen einer Bestrafung wird den extrinsischen Motivationsanreizen zugeordnet.Die intrinsische Motivation bezeichnet alle Anreize, die vom Mitarbeiter selbst kommen. Dabei spielen Dinge wie Spaß an der Arbeit oder Verantwortungsübernahme eine Rolle. Die Motivation wirderzeugt, weil der Mitarbeiter sich wohlfühlt, einen Sinn in seiner Arbeit findet und erfüllt ist. Eine intrinsische Motivation steigert die dauerhafte Bindung nachweislich effektiver als extrinsische Motivationsanreize. In dem Fall können Sie Mitarbeiter motivieren, indem Sie diese loben, positives Feedback geben, auf ihre persönlichen Interessen eingehen oder auch Verantwortung übertragen.Mitarbeiter motivieren anhand der Bedürfnispyramide nach MaslowDienach Abraham Maslow ist ein Verständnismodell, welches die menschlichen Bedürfnisse kategorisiert und damit greifbarer macht. Diese können Sie als Grundlage nutzen, um Maßnahmen für eine langfristige Mitarbeitermotivation zu planen. Bedenken Sie immer, dass alle Menschen nach Erfüllung der Ebenen streben. Sofern eine erfüllt ist, geht es daran, die nächste zu erreichen.Es gibt fünf Ebenen:Alle Grundbedürfnisse der Maslowschen Pyramide lassen sich dabei auf den Arbeitsplatz übertragen, sodass Sie praktischeerhalten, um Ihre Mitarbeiter zu motivieren.Das könnte am Ende wie folgt aussehen:Um Mitarbeiter zu motivieren, sollten Sie analysieren, auf welcher Ebene sich diese derzeit befinden und mittels der passenden Maßnahmenschaffen, um die nächste Ebene zu erfüllen.Maßnahmen umsetzen und Mitarbeiter motivierenNachfolgend geben wir Ihnen einige Tipps an die Hand, wie es aussehen kann, Mitarbeiter zu motivieren. Nutzen Sie diese und lassen Sie sich für Ihre eigenen Ideen inspirieren.Anerkennung und LobDie Leistung von Mitarbeitern sollte niemals als selbstverständlich hingenommen werden. Lassen Sie Ihr Personal spüren, dass Sie dieses wertschätzen. Loben Sie Angestellte für besonders gute Leistungen oder für ihren täglichen Einsatz. Das kann einerseits in Feedbackgesprächen oder andererseits im Rahmen eines Teammeetings erfolgen. Auch konstruktive Kritik und kleine, persönliche Mitarbeitergeschenke können dabei helfen, Mitarbeiter zu motivieren.VerantwortungÜbertragen Sie Ihren Mitarbeitern Verantwortung und bringen Sie ihnen Vertrauen entgegen. Die Verantwortung für eigenständige Projekte steigert das Selbstwertgefühl und sorgt für eine hohe Mitarbeitermotivation. Denn wer Verantwortung trägt, will am Ende das beste Ergebnis erzielen.Sinn der ArbeitVermitteln Sie Ihrem Team den Wert und Sinn ihrer Arbeit. Wissen Ihre Mitarbeiter, welche Rolle sie einnehmen, wofür sie eigentlich morgens aufstehen? Mitarbeiter zu motivieren, bedeutet, ihnen zu zeigen, warum sie das tun, was sie jeden Tag tun. Zeigen Sie bei Meetings, was ihre Arbeit bewirkt, verschicken Sie Erfolgsupdates per E-Mail und integrieren Sie Ihr Personal in „das große Ganze“.Persönliche ZieleMit klaren Zielen lassen sich Ihre Mitarbeiter motivieren. Setzen Sie mit jedem einzelnen Ihrer Mitarbeiter Ziele. Stückeln Sie diese in Teilziele und Meilensteine. Idealerweise koppeln Sie diese mit Anreizen, was den Effekt nochmals erhöhen kann.Essen, Trinken, Sport und GeschenkeNicht immer muss es der üppige Gehaltsscheck sein, um Mitarbeiter zu motivieren. Oftmals sind Mitarbeiter motivierter, wenn Sie diese mit kleinen Dingen im Arbeitsalltag überraschen und damit das Wohlbefinden steigern. Bieten Sie kostenfreien Kaffee und frisches Obst an. Stellen Sie Rabatte für ein Fitnessstudio zur Verfügung oder statten Sie ihren Schreibtisch mit modernem und funktionalem Gadget aus. Kleine Geschenke wie Schlüsselanhänger oder Notizbücher sorgen garantiert für Freude und tragen dazu bei, Mitarbeiter langfristig zu motivieren.WeiterentwicklungEin weiteres Anreizsystem für Mitarbeiter ist der Faktor. Personal, das die Möglichkeit bekommt, sich weiterzubilden, wird durch das persönliche Wachstum motivierter sein. Gleichzeitig profitieren Sie von den neuen Kompetenzen und Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter.Mitarbeiter zu motivieren, lohnt sich für jedes Unternehmen und lässt sich unkompliziert in die Unternehmenskultur integrieren.