Für jeden Schlüssel ein echtes Highlight

Design von ding3000

Knut revived - für alle Zootier-Fans

Befestigt an qualitativ-hochwertigem Schlüsselring – damit weder Schlüsselbund, noch Schlüsselanhänger verloren geht.

Schlüsselanhängbärchen. POLAR BABY heißt der niedliche Spross. Das Baby unter unseren Schlüsselanhängern ist der unwiderstehliche Eisbär POLAR BABY. Am wohlsten fühlt er sich unter lauter Schlüsseln - wenn es am Bund rund geht, ist POLAR BABY in seinem Element.Schlüsselanhänger, Eisbär-Baby, Emaille / Metallguss, glänzend, Weiß