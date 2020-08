Ob Sport, Freizeit oder Kurztrip

Der Weekender ist mit seinem Komfort und seiner Funktionalität ideal für Geschäftstreisen, Urlaube oder Wochenendausflüge

Dank einer Kapazität von bis zu 50 Litern ist genug Platz für alles was Sie brauchen. Dafür sorgen neben dem Hauptfach, 3 Stecktaschen und eine Fronttasche

Mit 2 Tragegriffen und einem abnehmbaren, verstellbaren Schultergurt bietet die Reisetasche flexible Tragemöglichkeiten.

Weitere clevere Details sind der abgesetzte Boden, der den BUSINESS WEEKENDER vor dem Umfallen bewahrt und die Schlaufe, durch die die Tasche am Trolley befestigt werden kann.

