Veranstaltungen 2022

- Damit ihr keine Veranstaltung von uns verpasst und wir gemeinsam mit euch feiern, genießen und Spaß haben können!Am Samstag, denkönnt ihr in unserer Saunalandschaft all eure Sinne verwöhnen lassen! Geht mit uns auf eine sinnliche Reise mit speziellen Ritualen, besonderen Aufgüssen und der ein oder anderen typisch finnischen Köstlichkeit.im Monat könnt ihr vonin unserer Guten Stube schlemmen! Reserviert euch einen Tisch bei unserem Oberlausitzer Brunch - probiert leckere, regionale Köstlichkeiten und lasst das Wochenende gemütlich in Familie bei uns ausklingen!Tipp: Startet doch nachher einen Ausflug ins Gebirge oder packt die Badesachen ein und macht euch einen schönen Nachmittag in unserem Trixi-Bad.Jetzt Tisch reservieren unter www.trixi-park.de/gute-stube-angebote/ Vomerwartet euch ein Erlebnis mit au­ßer­ge­wöhn­li­chen Men­schen, die euch ganz prak­ti­sche An­lei­tun­gen zu mehr Wohl­be­fin­den in eurem Le­ben auf­zei­gen.Tickets und weitere Informationen unter www.trixi-feelgood.de Amheißt es wieder: Schwim­men durch kris­tall­kla­res Ge­birgs­was­ser, Fahr­rad fah­ren durch den Wald und Lau­fen durch den Sand – Wenn euch der kleins­te Fa­mi­li­en-Tri­ath­lon der Welt noch nichts sagt, müsst ihr an dem Tag un­be­dingt bei uns vor­bei­schau­en und na­tür­lich auch euer Kön­nen un­ter Be­weis stel­len!Am Sonntag, denwandeln Gestalten mit langen Beinen, großen Nasen und komischen Fratzen durch den Trixi-Park. Knurrrrende Geistermägen werden mit schlotziger Suppe gestopft und für schlotternde Knochen gibt es einen wärmenden Trunk. Rüben werden zu Laternen geschnitzt, bevor es auf die Gruuuuuuselstrecke geht. Und für alle klapprigen Geiiiiister gibt es eine Monsterpaaaaarty!Am Samstag, denkönnt ihr euch mit uns auf eine ganz besondere Reise begeben. Entspannt bei aromatischen Düften und kommt bei urigen und würzigen Aufgüssen angenehm ins Schwitzen. Entfaltet eure Sinne und lasst euch bei den verschiedensten Aufgüssen von unseren Saunameistern verwöhnen. Nach jedem Aufguss könnt ihr euch dann im eisigen, frischen Gebirgswasser unseres Waldstrandbades abkühlen. Wer zwischen durch relaxen möchte, kann dies in unserem Ruheraum tun und wem der Bauch vor Hunger knurrt, der kann bei unseren leckeren kulinarischen Angeboten schlemmen.Fei­ert den schöns­ten Jah­res­aus­klang für Kin­der und Er­wach­se­ne im Tri­xi Fe­ri­en­park. hier habt ihr Zeit mit den Kin­dern zu Tan­zen, es gibt Le­cke­rei­en der sü­ßen und herz­haf­ten Art und na­tür­lich hal­ten wir ein schö­nes Pro­gramm für euch be­reit.