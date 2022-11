SAUNANACHT DER SINNE im Trixi Ferienpark / Samstag, der 26.11.22

Verwöhne deine Sinne!

Am Samstag, den 26.11.2022 ab 18 bis 24 Uhr könnt ihr euch mit uns auf eine ganz besondere Reise begeben!



Entspannt bei aromatischen Düften und kommt bei urigen und würzigen Aufgüssen angenehm ins Schwitzen.



18 Uhr - Klangschalenaufguss

19 Uhr - Knoblauchaufguss

20 Uhr - Duftreise mit Menthol, Johannisbeerre und Lavendel

21 Uhr - Winterapfel

22 Uhr - Knoblauchaufguss

23 Uhr - Gute Nacht Aufguss



Gönnt euch zwischendurch einen kulinarischen Snack an unserer Saunabar und habt einen atmosphärischen Abend in unserem Saunagarten.