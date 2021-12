Rabatt-Aktion im Trixi-Bad

Das erste Wochenende im Dezember,

von Freitag, den 03.12. bis zum Sonntag, den 05.12.2021 bekommt ihr wieder 5% Rabatt auf alle Mehrfachkarten! *



Die Karten könnt ihr von 9 bis 18 Uhr an der Rezeption von unserem Waldstrandhotel erwerben

(Nicht am Empfang vom Freizeitbad).



Und wenn ihr schonmal da seid, schaut doch mal in unserem Weihnachtsshop vorbei – vielleicht findet ihr ja die ein oder andere Kleinigkeit zum Verschenken für eure Liebsten!



*Die Aktion ist gültig auf alle Tarife für die 10er und 15er Karten. Die Gültigkeit der Mehrfachkarten beträgt 1 Jahr. Die 5% Rabatt gelten nur für den Badeintritt und nicht auf den Saunazuschlag.

