Neues Angebot im Trixi Ferienpark

Fass-Saunen auf dem Campingplatz

Wer auf der Suche nach Entspannung ist und den Trubel mal entfliehen möchte, kann ab Ostern bei uns auf dem Campingplatz saunieren kommen.



Die Saunafässer bieten genug Platz für eine 4-köpfige Familie. Somit kann man sich eine Pause von den Menschenmengen gönnen und den Alltag für eine gewisse Zeit umgehen.



Buchbar ist dieses Angebot für unsere Hausgäste und natürlich auch für unsere regionalen Besucher.

Dies geht unkompliziert an der Rezeption im Waldstrandhotel.



Das ist aber nicht das Einzige, was in unserem Ferienpark erweitert wird. Aufgrund der hohen Nachfrage steht auch eine Zeltplatzerweiterung an, die auch Mitte April fertiggestellt wird.