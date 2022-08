Kommende Veranstaltungen im Trixi Ferienpark

Auf diese Veranstaltungen dürft ihr euch freuen!

Das Jahr ist noch nicht zu Ende und es erwarten uns tolle Highlights im Trixi Ferienpark.



SAFE THE DATE! - wir freuen uns auf euch!



KARIBISCHE SAUNANACHT AM 03. SEPTEMBER 2022



Lust auf eine exotische Auszeit?

Genieße an diesem Abend intensive Spezialaufgüsse und begib dich auf eine aromatische Duftreise.



Leckere kulinarische Spezialitäten gibt es in unserem Saunagarten frisch vom Grill.

Speziell für diesen Abend bieten wir verschiedene Cocktails an, die entspannt in der Saunabar geschlürft werden dürfen.



HUNDEBADETAG AM 04. SEPTEMBER 2022



Zum Saisonabschluss laden wir auch die treuen Vierbeiner in unser Waldstrandbad ein! Ihr habt also alle noch einmal die Chance in unserem Waldstrandbad abzutauchen.



NEPTUNS POOLPARTY AM 15. OKTOBER 2022



Bist du bereit in das Reich von NEPTUN aufgenommen zu werden? Aber stelle dir das nicht so einfach vor - Neptun lässt sich nicht so leicht überzeugen! Zusammen mit seinen Nixen und Häschern musst du dich verschiedenen Aufgaben stellen!

Bist du mutig genug den Herrscher über alle Meere, Flüsse, Seen, Teiche, Tümpel, Pfützen und sonstigen Gewässern zu überzeugen? Dann lass dich am 15. Oktober im Freizeitbad ehrenvoll taufen! Von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr ist Neptun bei uns zu Gast! - es gibt für alle hungrigen und durstigen unter euch natürlich auch etwas zwischen die Kiemen.



FLENNTIPPL AM 30. OKTOBER 2022



An diesem Tag wandeln Gestalten mit langen Beinen, großen Nasen und komischen Fratzen durch den Trixi-Park. Knurrrrende Geistermägen werden mit schlotziger Suppe gestopft und für schlotternde Knochen gibt es einen wärmenden Trunk. Rüben werden zu Laternen geschnitzt, bevor es auf die Gruuuuuuselstrecke geht. Und für alle klapprigen Geiiiiister gibt es eine Monsterpaaaaarty!



FEELGOOD FESTIAVAL AM 10. NOVEMBER BIS 13. NOVEMBER



Festival für Gesundheit, Spiritualität, Energie, Balance und ganz viel Liebe.

Du hast nun erneut die Chance deinem Körper und deiner Seele etwas gutes zu tun! Du kannst dir deinen Tag wie nach belieben gestalten.

Wir bieten dir unterschiedliche Methoden und Techniken an, die dich auf deinem Weg zu dir selbst und zur Verwirklichung deiner Träume unterstützen.



>Quantenfeldheilung

>Meditation

>Emotionale Heilung

>Ein guter Schlaf

>Aromaworkshop

>Waldbaden



... und vieles mehr.



SAUNANACHT DER SINNE AM 26. NOVEMBER 2022



An alle SCHWITZBOLDE unter euch: Am Samstag, den 26.11.2022 könnt ihr euch mit uns auf eine ganz besondere Reise begeben. Entspannt bei aromatischen Düften und kommt bei urigen und würzigen Aufgüssen angenehm ins Schwitzen. Entfaltet eure Sinne und lasst euch bei den verschiedensten Aufgüssen von unseren Saunameistern verwöhnen. Nach jedem Aufguss könnt ihr euch dann im eisigen, frischen Gebirgswasser unseres Waldstrandbades abkühlen. Wer zwischen durch relaxen möchte, kann dies in unserem Ruheraum tun und wem der Bauch vor Hunger knurrt, der kann bei unseren leckeren kulinarischen Angeboten schlemmen.



KINDERSILVESTER AM 31.12.22



Fei­ert den schöns­ten Jah­res­aus­klang für Kin­der und Er­wach­se­ne im Tri­xi Fe­ri­en­park!Hier habt ihr Zeit mit den Kin­dern zu Tan­zen, es gibt Le­cke­rei­en der sü­ßen und herz­haf­ten Art und na­tür­lich hal­ten wir ein schö­nes Pro­gramm für euch be­reit.