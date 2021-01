Jahresausblick 2021

… warten auf euch auch in diesem Jahr ein paar tolle Highlights bei uns im Trixi Ferienpark.



Wir möchten mit euch gemeinsam optimistisch in die Zukunft blicken und uns darauf freuen, was das neue Jahr 2021 mit sich bringt.



Und wenn wir schon einmal bei (Vor-) Freude sind, verraten wir euch auch gleich, was wir in diesem Jahr alles für und mit euch vorhaben!



SAVE THE DATE - Wir freuen uns auf euch!



Eisbaden am 09. Januar 2021



Das Eisbaden in diesem Jahr haben wir ja schon erledigt:



Wir haben uns ein Loch durch die Eisschicht in unserem Waldstrandbad gebohrt und uns virtuell gemeinsam mit euch in die kalten Fluten gestürzt.



Familienspaßtag mit Wellengang-Challenge am 26. Juni 2021



Schwimmen durch kristallklares Gebirgswasser, Fahrrad fahren durch den Wald und Laufen durch den Sand – Wenn euch der kleinste Familien-Triathlon der Welt noch nichts sagt, müsst ihr

an dem Tag unbedingt bei uns vorbeischauen und natürlich auch euer Können unter

Beweis stellen!



Nach dem spannenden Wettkampf mit Siegerehrung könnt ihr euch eure hungrigen Mäuler mit diversen Leckereien von unseren Köchen stopfen, ein kleines Andenken für Zuhause basteln, oder eine Kleinigkeit aus unserem Trixi-Shop kaufen.



Wir garantieren euch einen unvergesslichen Tag mit guter Laune, guter Musik, mit ganz viel Spaß, ein klein wenig Muskelkater am nächsten Tag und mit der ein oder anderen Überraschung!



Am Besten macht ihr euch jetzt schon ein dickes, rotes Kreuz in euren Kalender und fangt mit dem Trainieren an!



Flenntippl Wochenende am 30. und 31. Oktober 2021



Bald ist es wieder soweit: Wir erwecken gruselige Fratzen, schaurig-schön geschnitzte Rüben und unheilvolle Gestalten für ein paar Stunden zum Leben und das gesamte Feriendorf verwandelt sich in einen Ort des Gruselns.



Wer hat das schaurigste Kostüm? Wer traut es sich, Hexenwürstchen zu essen? Und wer traut es sich, auf die Gruselwanderung in der Unterwelt von unserem Trixi-Bad zu gehen?



Doch damit ihr jetzt nicht zu große Angst bekommt, freut euch auf Trixi, gute Musik, leckeres Essen und auf tolle Überraschungen und Aktionen, die wir euch jetzt noch nicht verraten.



Wir können es auf jeden Fall jetzt schon kaum erwarten, für ein ganzes Wochenende in eine ganz andere Welt abzutauchen.



Saunanacht am 13. November 2021



Alle Saunafreunde und Schwitzbolde heißen wir zu diesem späten Abend in unserer Saunalandschaft willkommen!



Unsere Saunameister zelebrieren für euch ganz besondere Aufgüsse und lassen euch an Ritualen und besonderen Wedel-Techniken teilhaben.



Nach jedem Saunagang könnt ihr euch dann im erfrischenden und kristallklarem Gebirgswasser abkühlen, euch in der Saunabar mit Leckereien stärken, oder aber ihr entspannt beim gemütlichen Lagerfeuer im Saunagarten und beobachtet die Sterne.



Einfach abschalten, entspannen und genießen!



Kindersilvester am 31. Dezember 2021



Die letzten Stunden im Jahr 2021 könnt ihr in Familie bei uns verbringen! Neben unserer Veranstaltung in der Guten Stube für die Großen, warten auf euch und eure Kleinen einige Überraschungen im Feriendorf.



Zu Gewinnern werdet ihr durch ein Los aus unserer Tombola und gegen Hunger und Durst haben unsere Köche ein paar ihrer Spezialitäten für euch vorbereitet.



Lasst euch durch die gemütliche Atmosphäre, gute Musik, Trixi und dem ein oder anderen Show-Act verzaubern. Das neue Jahr wird mit bunten Lichtern, Fackeln, Lampions und mit viel Freude eingeläutet und am Lagerfeuer könnt ihr neue Pläne für die kommende Zeit schmieden.



... falls es doch nicht so kommt, wie wir es uns alle wünschen...



Ihr Lieben,



uns allen ist sicher bewusst, dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich nicht so groß feiern dürfen, wie die letzten Jahre.



Auch wir müssen uns an die aktuellen Regelungen und Corona-Verordnungen halten und bitten deshalb um euer Verständnis.



Die genannten Veranstaltungen bei uns im Trixi Ferienpark müssen deshalb jeweils nach der aktuellen Situation geprüft werden.



Das bedeutet, dass die Durchführung der Veranstaltungen auch von unserem bisherigem Plan abweichen oder auch ausfallen können.



Alle aktuellen Informationen dazu findet ihr hier auf unserer Internetseite oder auf unseren Social-Media Kanälen.



Natürlich hoffen wir, dass alles wie geplant stattfinden kann und wir euch wie gewohnt ein paar schöne Stunden mit einem breiten Grinsen im Gesicht bereiten können.

(lifePR) (