Feelgood Festival

Was wir im letzten Jahr leider absagen mussten, ist nun endlich zurück –unserDas Feel­good-Fes­ti­val ist ein Er­leb­nis mit au­ßer­ge­wöhn­li­chen Men­schen, die dir ganz prak­ti­sche An­lei­tun­gen zu mehr Wohl­be­fin­den in dei­nem Le­ben auf­zei­gen.Wir haben die letzten Wochen und Monate intensiv genutzt und gemeinsam mit unseren Referenten an einem tollen und vielfältigen Programm gearbeitet. Für dich selbst und deine Seele kannst du hier ganz viel mit nach Hause nehmen, versprochen.Wir haben für dich bereits verschiedene Ticketvariationen bereitgestellt: Es gibt Tagestickets ohne Übernachtung oder Festivaltickets mit Übernachtung im Ferienhaus oder im Waldstrandhotel. Zu den Tickets kommst du hier: www.trixi-feelgood.de Jeden Tag warten verschiedenste Workshops, Angebote und Einzelcoachings auf dich. Du selbst kannst dabei entscheiden, was du machen möchtest. Gern erstellen wir dir auch dein ganz individuelles Feelgood-Angebot.Deinen Tag kannst du mit einer geführten Meditation oder einem Frühschwimmen beginnen. Vor, zwi­schen und nach den je­wei­li­gen Work­shops bleibt dir ge­nü­gend Zeit um ent­we­der dich an un­se­rem Brunch zu stär­ken oder durch Ein­zel­sit­zun­gen mit un­se­ren Coa­ches tie­fer in dein Hier und Jetzt ein­zu­tau­chen.Wäh­rend des ge­sam­ten Fes­ti­vals sorgt un­ser Kü­chen­team für eine aus­ge­wo­ge­ne ve­gan-ve­ge­ta­ri­sche Er­näh­rung und bringt euch die ayur­ve­di­sche Zu­be­rei­tung der ver­schie­de­nen Ge­rich­te nä­her. Sie sol­len nicht nur eu­ren Kör­per stär­ken, son­dern auch eine aus­ge­gli­che­nes men­ta­le Sta­bi­li­tät för­dern.In klei­nen Grup­pen fin­dest du Er­kennt­nis­se, Me­tho­den und Tech­ni­ken, die dich auf dei­nem Weg zu dir selbst und zur Ver­wirk­li­chung dei­ner Träu­me und Zie­le un­ter­stüt­zen.Du triffst hier Gleich­ge­sinn­te, kannst dich austauschen und zu mehr Le­ben­dig­keit, Sein und Be­wusst­sein ent­füh­ren lassen.Um bei un­se­rem Feel­good - Fes­ti­val teil­zu­neh­men, brauchst du kei­ne Vor­kennt­nis­se.Du soll­test ein of­fe­ner Her­zens­mensch sein, der be­reit ist, sich auf ei­nen neu­en Weg zu be­ge­ben. Oder wenn du ein­fach mal dei­nem All­tag ent­flie­hen willst, dei­ne „Drum­her­um­bla­se“ ver­las­sen und du dir In­spi­ra­tio­nen und An­lei­tun­gen für dei­ne All­tags­ge­stal­tung ho­len willst.