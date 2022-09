FEELGOOD Retreat 10. – 13.11.22 - im Trixi Ferienpark

Die Welt, in der wir heute leben, ist so bunt und vielseitig geworden, globalisiert und digitalisiert, laut und schrill, dass immer mehr Menschen die Orientierung zu sich selbst verloren und verlernt haben, was sich für danfühlt, was ihr wirklich guttut. Und wenn wir nicht mehr richtig fühlen können, dann sind wir im Leben manipulierbar und vertrauen lieber wir anderen blind als sich selbst und der eigenen Seele.Gemeinsam mitn haben wir ein Programm entwickelt, welches dich wieder in den Kontakt mit, welches dir den Zugang zu deinen echten Gefühlen verschafft und du wieder lernst, deinen Gefühlen zu vertrauen.Herzlich Willkommen zum. In vier wertvollen Tagen nehmen wir dich an die Hand. Wir zeigen dir Wege zu deinen echten Gefühlen und lehren dir Methoden und Techniken, wie du dir den Zugang zu deiner Seele wieder herstellen kannst. Es ist deine bewusst genommene Auszeit mit einer, Gleichgesinnte in einer familiär-herzlichen Atmosphäre, in einerUmgebung zu treffen,und deine Seele zu umarmen.Die Kursgebühr beinhaltet das Tagesprogramm. Du kannst gern Übernachtung und Verpflegung dazu buchen.