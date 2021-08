Erlebnisbaden in Zittauer Gebirge

4 Übernachtungen im familienfreundlichen Ferienpark

reichhaltiges Frühstücksbüffet

Badeintritt in das Freizeitbad

10 freie Eintritte im Dreiländereck, darunter der Eintritt in das Schmetterlingshaus, in das iQLandia in Liberec und das Tagesticket für die Zittauer Schmalspurbahn

7 Übernachtungen im Ferienhaus

Eintritt in den Tierpark in Zittau

Eintritt in das Kinderspielland Görlitz

Go-Kart Verleih für eine Stunde inklusiv

Entspannungsmassage für die Erwachsenen

3 Übernachtungen im Waldstrand-Hotel Großschönau

Reichhaltiges Frühstücks- und Abendbüffet

Eintritt in Bade- und Saunalandschaft für den gesamten Aufenthalt

1 x Kreativkurs am Montag inklusiv

Waldbaden mit Entspannungs- und Atemübungen im Naturpark Zittauer Gebirge

4 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder im Ferienhaus

Familienprogramm mit Tages- und Abendprogramm (Lagerfeuer, Schatzsuche, sowie Kreativ- und Aktivangebote, uvm.)

Erlebnisgutschein im Wert von 50 Euro für Rollertour, Klettersteig oder andere geführte Touren von unserem Aktivpunkt aus

Eintritt in den Tierpark Zittau für die ganze Familie

3 Übernachtungen im gemütlichen Ferienhaus

freier Eintritt in das Trixi-Bad mit Solebad

freier Eintritt in das Waldstrandbad (Juni bis August)

1x Eintritt in den Saurierpark bei Kleinwelka

reichhaltiges Frühstücksbüffet

Familienprogramm mit Tages- und Abendprogramm (Lagerfeuer, Schatzsuche, sowie Kreativ- und Aktivangebote, uvm.)

3 Übernachtungen im komfortablen Doppelzimmer

reichhaltiges Frühstück- und Abendbüfett in der Guten Stube

Entspannung in der Bade- und Saunalandschaft mit Solebad

ein frischer Willkommensgruß auf dem Zimmer

Aufenthalt im Trixi-Spa Sand-Licht-Therapie macht glücklich wie ein Tag am Meer Softliege mit Nachtkerzenöl, Ziegenbutter oder Algen Ganzkörper-Entspannungsmassage



Wenn es lang­sam et­was bun­ter im Wald wird, die Blät­ter sich fär­ben und du beim Rau­schen des Win­des ins Träu­men ge­rätst, dann ist wohl Herbst im Zit­tau­er Ge­bir­ge!Die Wäl­der leuch­ten in den bun­tes­ten Far­ben. Das Laub ra­schelt bei je­dem Schritt. Der Herbst ver­führt die Sin­ne wie kei­ne an­de­re Jah­res­zeit. Mit sei­nem war­men Licht zeigt er die Schät­ze der Na­tur in ei­ner be­son­de­ren In­ten­si­tät.Wir wol­len dich vom Träu­men noch ein biss­chen ab­hal­ten und schen­ken dir Er­leb­nis­mo­men­te, die eine Rei­se si­cher mehr als er­le­bens­wert ma­chen.Unsere Angebote für euch im goldenen Herbst:Alles was ihr tun müsst, ist eure Koffer zu packen – die Erlebnisse haben wir. Ihr bekommt von uns einen individualisierten Urlaubspass für zehn Erlebnisse in der Region, die ihr bei einem Urlaub im schönen Zittauer Gebirge ganz oben auf der To-Do Liste stehen.Das alles habt ihr dabei:Euch erwartet genau das, was man unter einem Kindertraumurlaub versteht: Spiel, Spaß und Aktion, Abenteuer starten und tolle Urlaubserinnerungen kreieren. Und für Entspannung für Mama und Papa ist auch gesorgt.Das alles ist dabei:Gönn dir Erholung in deinem Kurzurlaub. Mach deinen Kopf frei und entspanne bei uns im Waldstrand-Hotel. Das alles ist dabei:Raus aus dem Haus und rein ins Abenteuer: Auf euch wartet Action und Natur und viele andere Erlebnisse, die nur darauf warten, von euch entdeckt zu werden!Urzeit-Giganten bestaunen, zum Fossilforscher werden und dabei spielerisch etwas lernen – das geht nur im Saurierpark in Kleinwelka. Gönnt euch ein paar Tage Familienauszeit mit Spannung, Aktion und ganz vielen unvergesslichen Momenten!Das alles ist dabei:In diesen vier Tagen sind Hektik und Stress unbekannte Worte. Hier wird die Sprache der entspannenden Harmonie gepflegt. Seid tiefenentspannt und lasst euch von Kopf bis Fuß verwöhnen.Das alles habt ihr dabei:Wir sind uns sicher, dass ihr bei uns ein passendes HERBST - ANGEBOT und viele tolle Möglichkeiten, für euer ganz eigenes ERLEBNISBADEN findet.