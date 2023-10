29. Oktober 2023 - Flenntippl im Trixi Ferienpark

Das Gruselfest für die ganze Familie

Am Sonntag, dem 29 Oktober wird der Trixi Ferienpark ab 15 Uhr ein Zuhause von Gespenstern, Monstern und anderen gruseligen Gestalten. Lasst uns zusammen eine schaurige Party feiern. Schnitzt Rüben, schwingt zusammen mit Frankenstein das Tanzbein, füllt eure hungrigen Mägen mit schlotziger Suppe und anderen Leckereien. Lasst euch von einer Feuershow verzaubern und erlebt einen musikalischen Geistermarsch durch das Feriendorf. Wenn die Dämmerung anbricht, geht es auf die längste Gruselstrecke in der Oberlausitz!



Schnitzt schaurige Rüben

lauscht Gruselgeschichten

Kinderdisco mit Walross Trixi

Prämierung schönstes Kostüm & Rübe

Basteln und Schminken

Fotostation (Gewinnt mit eurem Schnappschuss einen Urlaub im Trixi-Park!)



17 Uhr: Schwertkampf mit dem Schaukampfteam Excalibur

18:30 Uhr: Zauberhafte Feuershow mit Dhyana Feuertanz

19 Uhr: Spielmannszug durch das Feriendorf

Ab 19 Uhr: Eröffnung unserer Gruuuuselstrecke



Na, traust du dich?



Wichtige Randinfo: Zum parken nutzt ihr bitte den Parkplatz am Trixi-Bad.