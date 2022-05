Tricept Vortragsreihe begeistert mit vielschichtigen Themen

Seit Juli 2021 organisiert die Tricept Informationssysteme AG für Ihre Mitarbeitenden und deren Freunde, Bekannte und Familie im etwa zweimonatlichen Rhythmus interessante Vorträge, die eine enorme Spannbreite an Themen umfassen: von IT und Management über gesellschaftspolitische bis hin zu gesundheitlichen Aspekten.



Auf große Resonanz bei den Mitarbeitenden der Tricept Informationssysteme AG stoßen die verschiedensten Themen, die in eineinhalb Stunden von firmeninternen oder externen Referenten online vorgetragen werden. Ins Leben gerufen hat die Vortragsreihe der Tricept Informationssysteme AG Susanne Hellmig, Referentin für Kommunikation, Marketing und Vertrieb. „Wir haben ein so enormes Fachwissen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen. Warum soll man das nicht intern teilen?“ fragte sich Hellmig.



Mark Vösgen, Senior Consultant bei Tricept und regelmäßiger Dozent an der DHBW für das Thema Software Ergonomie war gerne bereit, sein Wissen über die benutzerfreundliche Gestaltung von Apps zu teilen. Mit seinem Vortrag zum Software Ergonomie Crash Kurs legte er den Grundstein der Vortragsserie. Der langjährige Mitarbeiter Michael Muth vermittelte seinen Kolleginnen und Kollegen als zertifizierter ISTQB Testmanager die Vorzüge eines Testmanagement. Der Vortrag „Gendern – warum sollte ich?!“ von Meike Vösgen, Tochter des Vorstandschefs Michael Vösgen, rief eine lebhafte und kontroverse Diskussion hervor. Ins Eingemachte ging es dann bei Adrian Frischkorn und seinem Impuls zu Application Security 101. Dem spannenden Vortrag für Technikspezialisten konnten nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer vollständig folgen.



„Die Vortragsreihe von Tricept gibt Einblicke in die verschiedensten Themen. Bislang konnte ich aus jedem Vortrag etwas mitnehmen. Es ist auch schön, dass fast alle Kolleginnen und Kollegen sich Zeit für den Vortrag nehmen – bei eineinhalb Stunden ist das auch gut machbar. Für mich selbst als Referent war es toll, mein Wissen in einer so großen Runde zu teilen“, freut sich Michael Muth.



Der jüngste Vortrag befasste sich mit dem Thema Business & Buddha. Der Bankbetriebswirt und Lebensgestalter Florian Forstner lieferte mit seinem Titel „Stärke deine Leistungsfähigkeit durch Achtsamkeit und bewusste Selbstführung. Für mehr gesunden Erfolg im Beruf und Privatleben“ wertvolle Tipps zum Umgang mit Zeit und Stress. Die Themen Achtsamkeit, Umgang mit Ärger und Wut, Entschleunigung sowie die Vermittlung von Atemtechniken regten die Teilnehmenden zum Nachdenken an und stießen auf positives Feedback: "Ich fand den Vortrag sehr erfrischend. Besonders hilfreich fand ich die Praxistipps und Übungen, denn Theorie allein reicht in so einem Themenfeld einfach nicht aus“, sagt Olga Reinhardt, Testmanagerin bei Tricept.