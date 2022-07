Digitales VVS Ticket und Intranet beim Stuttgart-Lauf ein voller Erfolg

Als langjähriger IT Partner des Stuttgart-Lauf setzte die Tricept Informationssysteme AG aus Fellbach die Implementierung eine digitalen VVS Ticket um. Etwa ein Drittel der Teilnehmenden holten sich ihr VVS Ticket auch online ab. Eine weitere technische Neuerung beim diesjährigen Laufwettbewerb stellte der elektronische Versand der Teilnehmendeninformationen dar. Statt auf bisherigem postalischem Weg gingen in diesem Jahr zwei mal 6.000 E-Mails an die Läuferinnen und Läufer raus. Zudem lieferte ein Intranet weitere Informationen und stellte Dokumente bereit wie beispielsweise zur Startnummer oder Medaillengravur.„Die Umstellung auf den digitalen Versand der Informationen für die Läuferinnen und Läufer verlief reibungslos. Wir sind damit nachhaltiger und wirtschaftlicher geworden“, freut sich Alexander Hübner, Projektleiter WLV. „Bei der Implementierung der neuen Technik, konnten wir uns wie gewohnt auf unseren IT Partner Tricept verlassen“, führt Hübner aus. Den Benutzerimport übernahm die Tricept, den Versand der E-Mails realisierte der WLV selbst.Für das nächste Jahr sind bereits weitere digitale Prozesse geplant. „Bei der Online-Anmeldung erfolgt parallel eine Gruppenzuordnung. Damit können dann gezielt automatisierte Informationen an bestimmte Personenkreise versendet werden“, erklärt Manuel Rabel, Softwareentwickler bei Tricept.Als IT Partner und Sponsor unterstützte die Tricept Informationssysteme AG zum 19. Mal in Folge den Stuttgart-Lauf. Die Tricept Informationssysteme AG ist Gesellschafter der it4sport GmbH ( www.it4sport.de ), die unter dem Label it4sport by Tricept verschiedene IT-Dienstleistungen für den Sportsektor anbietet wie z.B. einen speziell auf die Bedürfnisse und Belange von Vereinen und Verbänden zugeschnittenen Internetauftritt oder praktische Apps. Neben dem Stuttgart-Lauf betreut das IT-Unternehmen die Webseiten eines der weltweit bedeutendsten Hallenreitturniere, das STUTTGART GERMAN MASTERS sowie die des weltweit größten Tanzturniers, die German Open Championships.