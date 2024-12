Einladung zur Pressekonferenz auf der CMT Reisemesse in Stuttgart am 20.01.2025 um 17 Uhr

Bei den meisten Menschen herrscht heutzutage noch immer ein vollkommen falsches Bild vom Beruf Reiseleiter bzw. Reiseleiterin. Und wer sich im Internet darüber informiert, erhält zumeist völlig einseitige bis hin zu falschen Informationen darüber, was dieser Job als Reiseleiter eigentlich beinhaltet. Oder für wen er geeignet ist, welche Voraussetzungen dafür zu erfüllen sind und was er für den Einzelnen alles bedeuten kann. Da ist oft die Rede von „kaufmännischer oder touristischer Ausbildung“, „Gästebetreuung in den Strandhotels“, „Empfang am Flughafen und Transfer zum Hotel“, „Entgegennahme von Beschwerden und Reklamationen“, „Verkauf von Ausflügen“ etc. Man hat in diesem Fall vielleicht den Ausflugsbegleiter mit Schirmchen vor Augen, seiner Horde von „orientierungslosen Schäfchen“ von einer Sehenswürdigkeit zur anderen vorwegtrottend. Und die sich womöglich und viel häufiger mit meckernden und nörgelnden Gästen herumschlagen müssen. Zugegeben – das gibt es natürlich auch. Diese Sparte nennt sich ebenso Reiseleitung.Was vielen Menschen weitaus unbekannt ist, dass Reiseleitung zu einem großen Teil die Leitung von spannenden Rundreisen bedeutet. Hier steht das intensivere Kennenlernen eines Landes oder einer Region im Vordergrund. Es geht um das Erfahren fremder Kulturen, Begegnung mit Einheimischen, aktives Erleben beim Wandern, Radfahren oder gar Trekking. Solche Reisen nennen sich dann „Studienreisen“, „Wanderreisen“, „Erlebnis- oder Abenteuerreisen“ etc., eben Rundreisen mit reichlich Inhalt und verschiedentlich hohem Niveau. Und mit Gästen, die äußerst interessiert sind, gerne begeistert werden, meistens nett und gesellig sind. Bei guter Leistung des Reiseleiters wird diesem auch am Ende der Reise ein besonderes Feedback gegeben.In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es tausende bis zigtausende (so genau weiß das keiner) von Menschen allen Alters, die sich haupt- oder nebenberuflich (!) als Reiseleiter betätigen. In den allermeisten Fällen führen sie ein höchst erfüllendes – wenn auch völlig andersartiges – Berufsleben. Es sind Menschen, die entgegen allen Gerüchten um schlechte Bezahlung sehr wohl davon leben können. Die meisten von ihnen hatten eben keine touristische Vorbildung, sondern sind als Quereinsteiger aus allen möglichen Berufen in der Reiseleitung gelandet und wirken dort inzwischen sehr erfolgreich.Und der allgemeine Fachkräftemangel dieser Tage wirkt sich auch bei den Reiseveranstaltern aus. Qualifizierte Reiseleiter*innen werden seit Wiedererstarken der Reisebranche nach Corona händeringend gesucht.Unsere These: Wenn viel mehr Menschen davon wüssten, welches wahre Berufsbild hinter „Reiseleitung“ steckt, wären unzählige Suchen nach dem Traumjob jäh beendet und der Arbeitskräftemangel bei den Reiseveranstaltern abrupt behoben. Und für viele Newcomer würde der Traum von einem erfüllten, bunten und vielfältigen Arbeitsleben, verbunden natürlich mit vielen Reisen, Wirklichkeit werden.Als Marktführer im Bereich „Reiseleiter-Ausbildungen“ in Deutschland und bekannt für seine effiziente, fünftägige Kompakt-Ausbildung zum/zur Reiseleiter*n / Wanderführer*in ist das Unternehmen auch von vielen Reiseveranstaltern im In- und Ausland für Inhouse-Schulungen des Reiseleiter-Personals sehr gefragt. Da Travel To Life selbst Reiseveranstalter für Wander- und Erlebnisreisen in Europa-Afrika und Asien ist, und damit sowohl Unternehmen als auch Seminarleiter*innen stets mit der Materie in der Praxis in Berührung kommen, sind die Seminare umso glaubwürdiger, denn es sind „Seminare aus der Praxis für die Praxis". Travel To Life setzt als Reiseveranstalter bei seinen Reisen die Kriterien eines nachhaltigen Tourismus aktiv um und ist CSR-Tourism certified – die Auszeichnung für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung im Tourismus. Die Reisen richten sich an Menschen, die ein Land aktiv, neugierig, tolerant und umfassend erleben möchten. Die Reisenden sind oft zwischen Mitte 30 bis Ende 60 Jahre alt, berufstätig und oft allein reisend. Das Besondere an Travel To Life als Veranstalter: die Firma ist gleichzeitig eine renommierte Institution zur Aus- und Weiterbildung von Reiseleitern und Consultingfirma für andere Reiseveranstalter. Die Geschäftsführer Andreas Damson und Annette Paatzsch waren selbst lange als Reiseleiter unterwegs und bei verschiedenen touristischen Unternehmen angestellt, bevor sie 2004 Travel & Personality (heute Travel To Life) gegründet haben.