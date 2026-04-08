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Kinder vor Missbrauch und Gewalt schützen

aktionkinderschutz e. V. erhält 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung

(lifePR) (Karlsruhe, )
Für ihr Präventionsprogramm gegen sexuellen Missbrauch erhält der aktionkinderschutz e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.

aktionkinderschutz e.V. ist bundesweit die einzige Organisation, die bereits für Grundschulkinder zwischen 5 und 8 Jahren kostenfreie pädagogische Prävention gegen sexuellen Missbrauch anbietet. Ziel ist es, Kinder frühzeitig zu stärken, ihnen zu vermitteln, eigene Grenzen wahrzunehmen, „Nein“ zu sagen und gute von schlechten Gefühlen zu unterscheiden.

Das Präventionsprogramm wurde in Zusammenarbeit mit Fachleuten, unter anderem der ehemaligen Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft für Prävention und Prophylaxe in Berlin, entwickelt. Es besteht aus altersgerechten Büchern für Jungen und Mädchen, Arbeitsmappen für den Unterricht sowie einer fachlich fundierten Handreichung für Lehrkräfte. Seit 2005 werden bundesweit Grundschulklassen auf Anfrage kostenfrei mit dem Material ausgestattet.

Das Programm zeigt Wirkung: Zahlreiche Kinder konnten bereits durch die Arbeit in den Klassen sensibilisiert, gestärkt und in ihrer Selbstwirksamkeit gefördert werden. Die Lehrkräfte berichten von einem positiven Einfluss auf das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit der Kinder, Grenzen wahrzunehmen. „Mit unserem Ansatz erreichen wir die Kinder genau in einem Alter, in dem Prävention besonders wirksam ist. Wir möchten ihnen Selbstbewusstsein, Handlungskompetenz und Schutzstrategien vermitteln, bevor sie in gefährliche Situationen geraten können“, erklärtManuela Lufaj vom aktionkinderschutz e. V.

Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung wird die weitere Ausstattung von Grundschulklassen ermöglicht, sodass noch mehr Kinder von dem Präventionsmaterial profitieren können.

Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Kathleen Pfennigsdorf, Geschäftsführerin der AKOMA GmbH, die Urkunde und würdigte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Frühzeitige Prävention ist entscheidend, um Kinder zu schützen und ihnen selbstbewusstes Handeln zu ermöglichen. Sie leisten hier seit Jahren herausragende Arbeit – wir freuen uns, dieses wichtige Projekt mit dem Town & Country Stiftungspreis unterstützen zu können.“

Über den Town & Country Stiftungspreis

Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.

Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

Town & Country Stiftung

„Mensch sein heißt verantwortlich sein“ – diesem Leitsatz folgt die gemeinnützige Town & Country Stiftung seit ihrer Gründung durch das Unternehmerpaar Gabriele und Jürgen Dawo im Jahr 2009. Neben der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe engagiert sich die Stiftung für unverschuldet in Not geratene Bauherren und Eigentümer von zu Wohnzwecken selbstgenutzten Einfamilienhäusern, für Bildungsprojekte im Bereich Natur- und Umweltbildung, für Kunst und Kultur sowie für bürgerschaftliches Engagement.

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