1.111 Euro für selbstgemachte Musik

Unterstützung für junge Musikproduzent:innen: 1.111 Euro Preisgeld erhält das Zentrum Pop – Zentrum für Popularmusik Brandenburg. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Mit „Digital Fitness – Digitale Instrumente und Software kennenlernen, ausprobieren und nutzen“ bringt das Zentrum Pop – Zentrum für Popularmusik Brandenburg in Potsdam junge Menschen vom reinen Musik-Konsum zum Produzieren. Sie und Musikvermittler:innen werden in praktisch orientierten Workshops mit schnellen Erfolgserlebnissen fit gemacht im Umgang mit moderner Musiktechnik und -Software. Davon profitieren vor allem finanziell benachteiligte, aber auch körperlich eingeschränkte Kids. Zudem kommen regelmäßig Schulklassen vorbei. Für seinen Einsatz wurde das Zentrum Pop der SPI Ausbildungs & Qualifizierung Berlin Brandenburg gGmbH nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet – zum wiederholten Mal. Das Preisgeld von 1.111 Euro fließt in Honorare und Sachmittel.



Stellvertretend für die Stiftung und Stiftungsbotschafterin Jenny Berger, Geschäftsführerin der MehrWertHaus GmbH in Potsdam, übergaben Thomas Reinicke und Cornelia Wipper die Urkunde und lobten das Engagement der Ausgezeichneten: „Gern unterstützen wir Sie mit dem Town & Country Stiftungspreis darin, die Kinder vom rein passiven Konsumieren dazu zu bringen, Musik selbst zu machen und so besser zu verstehen, was dahintersteckt. Und wer weiß – vielleicht wird so ja auch die eine oder andere Entscheidung für den späteren Berufs- und Lebensweg beeinflusst? Vielen Dank für Ihre großartige Arbeit!“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

