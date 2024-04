1.111 Euro für seelische Gesundheit

Mit dem Projekt „Seelenpaten“ hilft die Spezialisierte ambulante Erziehungshilfe „Seelensteine“ des Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt Kindern und Jugendlichen mit mindestens einem psychisch kranken Elternteil. Ihnen wird dauerhaft eine Bezugsperson zur Seite gestellt, um ihre seelische Gesundheit zu fördern und das Risiko zu reduzieren, dass sie selbst psychisch erkranken. Die ehrenamtlichen Seelenpat:innen bieten den Kindern Zeit, Aufmerksamkeit und Unterstützung. Für diesen Einsatz wurde die Spezialisierte ambulante Erziehungshilfe „Seelensteine“ nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro fließt in die Freizeitaktivitäten der Paten-Tandems, damit die Kinder regelmäßig positive Erfahrungen machen können.Stellvertretend für die Stiftung übergabaus Halle die Urkunde und lobte das Engagement der Preisträger: „Vielen ist die herausfordernde Lage dieser Kinder und Jugendlichen gar nicht bewusst. Sie reichen den jungen Menschen Ihre Hand, bieten ihnen gemeinsam mit den Pat:innen Halt und positiv prägende Erlebnisse: Diesen wichtigen Einsatz ehren und unterstützen wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Eine psychische Erkrankung der Eltern lastet häufig schwer auf den Kinderseelen, wodurch eine Unterstützung durch die Spezialisierte ambulante Erziehungshilfe Seelensteine des Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt notwendig wird. In vielen Fällen sind Kinder psychisch belasteter Eltern isoliert und überfordert, was ihre eigene psychische Gesundheit ein Leben lang gefährden kann. Bei dem von der Town & Country Stiftung ausgezeichneten Projekt ‚Seelenpaten‘ stehen die Kinder im Mittelpunkt. Durch ungezwungene Freizeitaktivitäten, Ausflüge und viel Zeit fürs ‚Kindsein‘ haben sie die Chance, neben dem Elternteil eine gesunde stabile Beziehung zu erleben“, soGeschäftsführerin der Spezialisierten ambulanten Erziehungshilfe. Koordinatorinergänzt: „Die aktuell 30 Pat:innen und das Team der Seelenpaten freuen sich über die Möglichkeit, mit dem Preisgeld viele neue Aktionen mit den Kindern planen zu können. Und wir alle freuen uns auch über weitere ehrenamtliche Seelenpat:innen, die gemeinsam mit uns den Kindern und Jugendlichen zur Seite stehen. Informieren kann man sich dazu auf unserer Website www.seelensteine.org .“Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem FörderschwerpunktIm Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.