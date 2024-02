1.111 Euro für ein beruhigendes „Grünes Klassenzimmer“

Unterstützung für Hütte und Dach im Eigenbau: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Förderverein der Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd e. V. 1976. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Die Klosterbergschule ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. Für Schüler:innen mit besonderem Betreuungsbedarf gibt es bereits ein erstes kleines Holzhaus auf dem Schulgelände, das sich in der täglichen pädagogischen Arbeit sehr bewährt hat. Ein zweites „Grünes Klassenzimmer“ soll nun als weiterer Rückzugsraum erstellt werden. Dorthin kann man sich zurückziehen und zur Ruhe kommen, um dann wieder am Schulalltag gut teilhaben zu können. Ein Angestellter der Schule – gelernter Zimmermann – errichtet mit den Jugendlichen eine wetterfeste Hütte sowie eine Überdachung für die großen Kettcars der Schule.



Für seinen Einsatz wurde der Förderverein der Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd e. V. 1976 nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro nutzten Verein und Schule für die geplanten Maßnahmen.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Gudula Westhöfer von der MW Ostalb Bau GmbH in Ellwangen die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Bei Ihnen erhält jeder junge Mensch die Zuwendung und Unterstützung, die er benötigt. Es ist beeindruckend, wie Sie die Kids aktiv einbeziehen, und wie engagiert alle Beteiligten bei der Sache sind. Diese wichtige Arbeit ehren und fördern wir nur zu gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

