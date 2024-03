1.111 Euro für Spielplatzfeste

Unterstützung für eine Menge Spaß im Plattenbaugebiet: 1.111 Euro Preisgeld erhält das Erfurter Pixel Sozialwerk. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Das Erfurter Pixel Sozialwerk organisiert wöchentliche „Spielplatzfeste im Plattenbau“. Dafür kommt das Spielplatzfestmobil in die Wohngebiete mit ihrer Verdichtung verschiedenster Problemlagen – und bringt Tischtennisplatte, Billard, Bällebad, Fußballtore und vieles mehr. Die Feste bieten den Kids eine Menge Spaß, dienen aber auch der Begegnung von Generationen, Kulturen und Religionen. Barrieren werden abgebaut, Austausch und Beratung auf niedrigschwelliger Basis ermöglicht. Für seinen Einsatz wurde das Pixel Sozialwerk nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Mit dem Preisgeld von 1.111 Euro werden Spielmaterialien für die Feste gekauft und laufende Kosten gedeckt.



So wurde Stiftungsbotschafter Stephan Reinhardt, Geschäftsführer der Winkler Eigenheim-Bau GmbH & Co. KG in Erfurt, zur Preisübergabe zum Indoor-Spielplatz des Pixel Sozialwerks am Gothaer Platz eingeladen: Jede Woche kommen hier bis zu 150 Kinder und Eltern zusammen. Stellvertretend für die Stiftung übergab er die Urkunde und lobte das Engagement der Beteiligten: „Es macht Freude zu sehen, wie Sie hier und anderswo in Erfurt Orte schaffen zum gemeinsamen Spaßhaben über Generationen-, kulturelle und sonstige Grenzen hinweg. Kinder und Familien haben hier einfach eine gute Zeit miteinander: Ihren großartigen Einsatz ehren und fördern wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Wir danken der Town & Country Stiftung für die Unterstützung unserer Spielplatzfeste. Aktuell bereiten wir die neue Spielplatzsaison vor, um ab April wieder in vielen Stadtteilen und insbesondere in den Plattenbaugebieten Erfurts wöchentliche Spielplatzfeste anbieten zu können. Dank der Unterstützung können sich die Kinder und Eltern in Erfurt auf einige neue Spielsachen und Bastelmaterialien freuen“, so Erik Reppel, Gründer und Geschäftsführer des Pixel Sozialwerks.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

(lifePR) (