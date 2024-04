1.111 Euro für Mannschaftsausstattung

Unterstützung für den Jugendfußball: 1.111 Euro Preisgeld erhält der MTSV Aerzen 04. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Der MTSV Aerzen 04 gibt mit „Jugendfußball“ Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Im Landkreis Hameln-Pyrmont mit seinem hohen Anteil an armen Kindern fördert der MTSV durch Fußball Integration und soziale Kompetenz der Jugendlichen. Das Projekt ermöglicht den 130 Kids von der G- bis zur B-Jugend neben sportlichen Erfolgen auch gemeinschaftliche Erlebnisse wie Kinobesuche oder Profifußballspiele. Für seinen Einsatz wurde der Sportverein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Mithilfe des Preisgeldes von 1.111 Euro schafft der MTSV Trikots, Stutzen, Shorts und Fußbälle für eine Mannschaft an.



Im Namen der Town & Country Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Andreas Bausch, Geschäftsführer der bauART-Hannover GmbH in Heuerßen, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Sie nutzen beispielhaft die integrative Kraft des Sports – auch indem Sie den Kids weit über den Sport hinaus gemeinsame Erlebnisse ermöglichen: Diesen großartigen, beharrlichen und offensichtlich sehr erfolgreichen Einsatz ehren und unterstützen wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis. Danke für Ihre wichtige Arbeit!“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

(lifePR) (