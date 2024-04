1.111 Euro für Beratung bei Essstörungen

Unterstützung für psychosoziale Beratung und mehr: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Waagnis e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Der Waagnis e. V. in Regensburg bietet seit 13 Jahren Beratung und Gruppen für Menschen mit Essstörungen und deren Angehörige an. Seit der Pandemie hat sich der Bedarf dafür bei Jugendlichen dramatisch erhöht, mit einem hohen Anteil von Magersucht. Die „Jugendberatung bei Essstörungen“ möchte diesen Bedarf decken – mit niedrigschwelliger psychosozialer Beratung, kurzfristiger Terminvergabe, angeleiteten Gruppen und Beratung von Angehörigen. Für seinen Einsatz wurde der gemeinnützige Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet – zum wiederholten Mal. Finanziert wird das Angebot v. a. durch Stiftungsmittel und kommunale Zuschüsse; auch das Preisgeld von 1.111 Euro wird genutzt für Aufrechterhaltung und weiteren Ausbau der Jugendberatung.



Stellvertretend für die Stiftung übergaben die Stiftungsbotschafterinnen Sylvia Wagner, Geschäftsführerin der Sylvia Wagner GmbH in Traitsching OT Höhhof, und Margit Fuchs-Landgraf, Town & Country Haus Verkaufsberaterin aus Pentling OT Neudorf, die Urkunde und lobten das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Als Botschafterinnen und Teil der Town & Country Stiftung liegt es uns am Herzen, nicht nur Häuser zu bauen, sondern durch den Stiftungspreis auch außergewöhnliches Engagement zu würdigen. Es ist uns eine Ehre, jene zu ehren, die mit ihrem Einsatz die Welt ein Stück besser machen. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für Mitgefühl, Zusammenhalt und Zukunftsbau. Sie nehmen sich eines wichtigen, oft tabuisierten Themas und der betroffenen jungen Menschen an – und das mit beeindruckender Empathie und jeder Menge Herzblut. Diesen wichtigen, nun schon jahrelangen Einsatz würdigen und unterstützen wir sehr gern!“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Es macht uns Sorge, dass Essstörungen bei Jugendlichen derart massiv zugenommen haben, insbesondere bei Mädchen. Umso wichtiger sind die Angebote von Waagnis, z. B. Prävention in Schulen und die Beratung für die betroffenen Jugendlichen und für Angehörige“, so Margot Murr, Vorstandsmitglied des Waagnis e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

