1.000 € gegen Hunger

Gesundes Frühstück gegen Hunger: Für sein Projekt „Eine Woche Essen für die Kinder“ erhält der Osnabrücker Tafel e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Kein Kind soll hungrig zur Schule gehen – dafür setzt sich die Osnabrücker Kindertafel ein, indem sie wöchentlich über 700 Kinder an fast 40 Schulen und Kitas mit einem gesunden Frühstück beliefert. Für viele Kinder aus armutsbetroffenen Familien ist diese Mahlzeit ein wichtiger Start in den Tag und oft die einzige ausgewogene Mahlzeit am Morgen.



Das Engagement der Kindertafel basiert auf einem starken Netzwerk aus ehrenamtlichen Kräften. Während die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Osnabrücker Tafel die Lebensmittel beschaffen, transportieren und ausliefern, bereiten Lehrkräfte sowie Sozialarbeiter:innen das Frühstück direkt vor Ort für die Kinder zu. So entsteht nicht nur eine verlässliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln, sondern auch ein gemeinsamer Moment im Schulalltag, der Zugehörigkeit und soziale Teilhabe stärkt. Der Verein schafft so Chancengleichheit, verbessert die Ernährungslage und sichert die soziale Teilhabe der Kinder.



Das Preisgeld der Town & Country Stiftung setzt die Osnabrücker Tafel für laufende Frühstückslieferungen ein, um die Versorgung zu sichern.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Martin Prust, Haubauberater bei der Massivhaus Meyer GmbH & Co. KG, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Kein Kind sollte mit leerem Magen lernen müssen. Ein gesundes Frühstück ist die Grundlage für Konzentration, Wohlbefinden und positive Entwicklung. Sie bei der Kindertafel Osnabrück helfen dort, wo es wirklich zählt. Ich freue mich, dass wir dieses wertvolle Engagement mit dem Town & Country Preis unterstützen können!“



Seit über 15 Jahren ist das Projekt fest an Schulen und Kitas in Osnabrück etabliert. „Tausende Kinder wurden bereits unterstützt.“, erzählt Herrmann Große-Marke, Vorstand des Osnabrücker Tafel e. V. stolz: „Die Kindertafel ist ein verlässlicher Partner gegen Kinderarmut hier in Osnabrück. Das Preisgeld der Town & Country Stiftung hilft uns nun dabei, den Kindern weiterhin regelmäßig ein gesundes Frühstück bringen zu können.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (