1.000 € für leuchtende Kinderaugen zu Weihnachten

Ein Geschenk für jedes Kind: Für seine jährliche Weihnachtsaktion erhält der Warenkorb-Pfungstadt e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Jedes Jahr kurz vor Weihnachten sorgt der Warenkorb-Pfungstadt mit viel Engagement dafür, dass rund 240 Kinder ihrer bedürftigen Kund:innen ein individuelles Weihnachtsgeschenk erhalten. Die Kinder unter acht Jahren erhalten Spielzeuge, ein Buch oder kreative Bastelmaterialien, die Älteren bekommen einen Gutschein geschenkt, mit dem sie sich in den lokalen Geschäften selbst ein Geschenk aussuchen dürfen – alles im Wert von 20 €. Damit schafft der Verein nicht nur eine besondere Weihnachtsfreude, sondern vermittelt auch ein Stück kulturelle Teilhabe und festliche Normalität, unabhängig vom sozialen oder finanziellen Hintergrund.



Bereits jetzt unterstützen lokale Partner die Aktion, darunter die Galeria Darmstadt und eine ortsansässige Bäckerei, die jeweils einen Weihnachtswunschbaum aufstellen. Während darüber die Wünsche der jüngeren Kinder erfüllt werden, müssen die Gutscheine für die älteren Kinder weiterhin vollständig durch Spenden finanziert werden. Genau hier setzt auch die Förderung der Town & Country Stiftung an.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Thomas Bodensohn, Town & Country Franchise-Partner, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Regional zu helfen, bedeutet nachhaltig zu wirken. Gerade an Weihnachten sollte kein Kind das Gefühl haben, weniger wert zu sein. Der Warenkorb-Pfungstadt schenkt nicht nur Geschenke, sondern Momente des Glücks und der Zugehörigkeit. Es ist uns eine Herzensangelegenheit und Freude, dieses Engagement mit dem Town & Country Stiftungspreis zu unterstützen.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (