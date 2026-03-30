1.000 € für einen sicheren Rückzugsort

Ruhe und Ausgleich finden: Für ihr Projekt „Raum für Ruhe – Chancengleichheit und Sinneserfahrung“ erhält die Tagesgruppe des Heilpädagogischen Jugendhilfe- und Ausbildungszentrum in Bad Langensalza 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Die Tagesgruppe betreut Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, die aus sozial benachteiligten Familien kommen. Viele der Kinder erleben alltäglich belastende Situationen, Armut, Vernachlässigung oder instabile Bindungen. Die Kinder brauchen daher einen geschützten Raum, in dem sie sich zurückziehen, zur Ruhe kommen und Stabilität erfahren können.



Mit der Förderung der Town & Country Stiftung soll der bestehende Snoezelraum der Tagesgruppe zu einem therapeutisch wirksamen Rückzugsort umgestaltet werden. Die geplante Umgestaltung basiert auf einem multisensorischen Konzept: Beruhigende Lichtquellen, sanfte Klänge, taktile Flächen und Farben sowie gemütliche Sitz- und Liegemöglichkeiten sollen die Selbstwahrnehmung, Stressregulation und das Wohlbefinden der Kinder fördern. Gleichzeitig wird der Raum so gestaltet, dass pädagogische und therapeutische Nutzung klar getrennt und in den Alltag der Gruppe integriert werden können.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Silke Hössel, Town & Country Franchise-Partnerin, die Urkunde und lobte das Engagement der Projektverantwortlichen: „Ein sicherer Rückzugsort kann für Kinder aus belasteten Lebenssituationen einen entscheidenden Unterschied machen. Dieses Projekt gibt den Kindern die Möglichkeit, Ruhe zu finden, sich selbst zu spüren und neue Kraft zu schöpfen – genau das, was sie für ihre Entwicklung so dringend brauchen. Es ist wichtiger denn je, dass so eine tolle Unterstützung erfolgt. Es war mir heute wieder eine große Freude als Stiftungsbotschafterin aktiv zu sein.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Ein geschützter Rückzugsort ist für die emotionale Stabilisierung unserer Kinder von zentraler Bedeutung. Der Snoezelraum ermöglicht gezielte Sinneserfahrungen, unterstützt die Stressregulation und stärkt die Selbstwahrnehmung – wichtige Grundlagen für eine positive Entwicklung. Mit Unterstützung wie dieser können wir diese wichtige Ruhe hier einziehen lassen“, so Christine Köhler, Erzieherin.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (