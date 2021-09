Schon seit Jahren ein Renner unter den Printprodukten, die die Region Siegen-Wittgenstein bewerben, jetzt wieder ganz aktuell und druckfrisch: Der Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. (TVSW) hat seinen Pocketguide Wandern neu aufgelegt. 15 Top-Touren in Siegen-Wittgenstein werden in der kleinformatigen Broschüre vorgestellt. Jede Tour wird mit einem inspirierenden Text, Tourentipps und wichtigen Informationen beschrieben. Ein Foto, eine Karte mit der Wegstrecke und ein Höhenprofil runden die jeweiligen Doppelseiten ab.Der Pocketguide wurde inhaltlich überarbeitet. Das bisherige Grundlayout blieb gleich, genau wie auch das Format. Unter den 15 Top-Touren finden sich jetzt die acht zertifizierten Wege im Kreisgebiet, plus vier weitere, die sich derzeit im Zertifizierungsprozess befinden. Auch die Fernwanderwege sind in der Broschüre schrieben.Einige Zertifizierungen wurden kürzlich im Rahmen der Messe Caravan Salon in Düsseldorf überreicht. Dort hat der Deutsche Wanderverband 25 frisch zertifizierte „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Aus unserer Region wurden der Jung-Stilling-Rundweg und die Lahn-Facette Entenberg erstmals zertifiziert, die Rothaarsteig-Spur Ilsetalpfad hat das Siegel bereits zum dritten Mal erhalten.Der neue Pocketguide ist kostenlos erhältlich und kann telefonisch unter 0271 333-1020 oder im Internet auf der Homepage des TVSW unter www.siegen-wittgenstein.info angefordert werden.Die Nachfrage aus den Niederlanden und Belgien und auch nach englischsprachigen Produkten hat stark zugenommen. Daher finden jetzt die Vorarbeiten statt, um den Pocketguide auch in Niederländisch und Englisch drucken zu können.