Ab nach draußen!

Glück ist, freie Zeit gemeinsam genießen zu können! Heute noch nichts vor? Keine Termine oder Aufgaben, die drängen? Dann ist der Blick in die neu aufgelegte Broschüre „FreiZeit – Tagesausflüge gemeinsam genießen“ des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e.V. (TVSW) genau das Richtige. Auf 44 Seiten im handlichen DinA5-Format finden sich mehr als 50 Tipps für Ausflüge in die Region. Unter den vier Kategorien „Ab ins Grün“, „Auf ins Abenteuer“, „Vorhang auf!“ und „Auf Zeitreise“ gibt es das passende Angebot für jeden Geschmack – egal ob abenteuerlich, entspannend oder unterhaltsam. Jeder Punkt ist sowohl vorne in der ausklappbaren Kreiskarte verzeichnet als auch mit Informationen und Tipps versehen in der Broschüre zu finden. Ein QR-Code führt jeweils zur entsprechenden Seite auf der Homepage des Touristikverbandes, wo es weitere Informationen und Hinweise darauf gibt, welche Sehenswürdigkeiten sich in der Nähe befinden.Von Anfang an war die im August 2019 erstmalig erschienene TVSW-Broschüre bei Gästen in der Region, aber auch bei den Einheimischen, sehr beliebt. Im Herbst und Winter 2022 wurde „FreiZeit“ komplett überarbeitet, an das neue Design angepasst, übersichtlicher gestaltet und bezüglich des Inhalts, der Texte und der Fotos aktualisiert. Jetzt ist die Neuauflage pünktlich zum neuen Jahr druckfrisch erhältlich. Da die erste Auflage von 10.000 Stück recht schnell vergriffen war, wurden von der neuen Auflage 20.000 Exemplare gedruckt. Darüber hinaus wird „FreiZeit“ derzeit in Niederländisch und Englisch übersetzt und dann ebenfalls als gedruckte Variante und zum Download bereitgestellt.Die kostenlose Broschüre kann entweder direkt über die Website www.siegen-wittgenstein.info als PDF-Datei heruntergeladen werden, oder über die Website und telefonisch beim Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V., Telefon: 0271 333-1020, bestellt werden. Die Broschüre liegt außerdem im Kreishaus und in den Tourist-Infos der elf Städte und Gemeinden aus.