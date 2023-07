Regionaler Genuss im „Lieblichen Taubertal“

Wein, Grünkern oder Bienenprodukte: die Region Taubertal bietet vielfältige kulinarische Produkte. Ein großes Potpourri an heimischen Leckereien versprechen beispielsweise diverse Wochenmärkte oder auch „Genießen ob der Tauber“, ein Zusammenschluss mehrerer Gastronomiebetriebe in Rothenburg, die regionale Gerichte aus heimischen Produkten anbieten.Im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde ist der Grünkern, eine regionale Delikatesse aus Dinkel. Bei der länderübergreifenden Gastronomie-Aktion „Grünkernwochen“ werden die Besucherinnen und Besucher aus nah und fern von den Gastronomen in der Region mit allerlei genüsslichen Grünkernvariationen verwöhnt.Bekannt ist das Taubertal im Besonderen für seine Weinkultur. Aufgrund der einzigartigen Lage gibt es badische, württembergische und fränkische Weine zu verkosten. Wer die Weine und Winzerbetriebe hautnah kennen lernen möchte, dem sind eine Weinbergsführung, der Besuch einer Vinothek oder Genossenschaft oder andere Veranstaltung aus dem vielfältigen Angebot für Weinliebhaber zu empfehlen.Sehen, riechen und schmecken lässt sich die Tauberregion auch mit unerwarteten Erzeugnissen. In Creglingen werden Rosen angebaut und zu verschiedensten Produkten verarbeitet. Sehr beliebt bei Feinschmeckern ist das Fleisch des Wagyu Rind aus Japan, das in Creglingen gezüchtet wird. Kichererbsen, ein nachhaltiges sogenanntes Superfood, in verschiedensten Mischungen und Variationen sind in Weikersheim erhältlich. Ein besonderes Projekt ist in Röttingen entstanden: eine Trüffel-Besichtigungsplantage mit Lehrlaube und Panoramaplattform. Das Reich der Burgbienen kann man in Gamburg kennenlernen. Außer spannenden Infos gibt es verschiedenste Produkte der fleißigen Bienenvölker zu erwerben.Weiterführende Informationen zu den einzelnen Angeboten sind bei den jeweiligen Veranstaltern erhältlich. Sonstige Tipps zur Freizeit- und Urlaubsgestaltung in der Region können beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ e.V. unter der Telefonnummer 09341/82-5806 angefordert oder auf der Webseite www.liebliches-taubertal.de abgerufen werden. tlt