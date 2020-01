Erlebnisangebote an der Württemberger Weinstraße

Es heißt, wo Wein wächst, gedeiht auch Lebensart. Und, wo Wein wächst, sind auch zahlreiche Sonnenstunden fast garantiert. Rund um Heilbronn erstreckt sich entlang von Kocher, Jagst und Neckar und deren kleinen Seitentälern das Zentrum des Württemberger Weinbaus. Die Landschaft ist geprägt von einem sanften Hügelland und die Württemberger Weinstraße dreht eine extra Runde, um auch unbekanntere Winkel zu erschließen.Wer die charmante Region zwischen Stuttgart, Heidelberg und Würzburg auf dem Rad, als Wanderer oder vielleicht mit Cabrio auf der Weinstraße unterwegs entdecken möchte, findet in der neuen WeinErlebnisKarte HeilbronnerLand zahlreiche Tipps und Empfehlungen.Insgesamt 27 Weinwander- und Weinradwege zeigt die neue WeinErlebnisKarte - jeweils inklusive Einkehrtipps und weinseligen Anlaufpunkten.Besonders beliebt für eine Rast inmitten der Reben: Ab April startet im HeilbronnerLand die Weinhüttle-Saison. Meist in aussichtsreicher Lage sind hier neben den Württemberger Weinen auch kleine Speisen im Angebot. Mit der Sonne im Gesicht und einem edlen Tropfen im Glas lässt sich so die Freizeit genießen.Wer mehr erfahren möchte über die Weine und ihre Herkunft, über die Weinkultur sowie die Württemberger Lebensart, der sollte sich einer der geselligen und unterhaltsamen Weinerlebnistouren anschließen. Zertifizierte Weinguides gestalten diese kleinen Weinproben zwischen den Reben als geführte Wanderung, als entspannte Panoramatour mit dem Planwagen oder auf dem Segway. Immer mit dabei ist das ein oder andere „Versucherle“ aus der regionalen Küche.Zu allen Tipps und Empfehlungen finden sich unter www.HeilbronnerLand.de/Wein weitere Detailinformationen, genaue Anfahrtsbeschreibungen oder GPX-Tracks für die mobile NavigationErhältlich ist die neue WeinErlebnisKarte auf der CMT in Halle 6 am Stand 6E81 bei der Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand oder online unter Shop.HeilbronnerLand.de. Die perfekte Ergänzung – speziell auch für Kleingruppen – ist das Themenheft „WeinReisen“ mit Halbtages- und Tagesprogrammen sowie Führungsangeboten.