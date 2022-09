Kulinarischer Herbst an der Ostsee

Fünf hochkarätige Köche laden ein zu „Kühlungsborn kocht!“

Schlemmen an der Ostseeküste: Die kulinarische Vielfalt im Ort ist einzigartig. Wenn die Tage dunkler werden, kommen Genießer in Kühlungsborn voll auf Ihre Kosten. Denn im Oktober und November heißt es: „Kühlungsborn kocht!" – und das auf höchstem Niveau.



Während der herbstlichen Wochen machen sich die kreativen Mitstreiter der teilnehmenden Häuser in ihren Küchen und Restaurants ans Werk. Es gibt gemeinsame „Kühlungsborn Kocht!“ Veranstaltungen, aber auch individuelle Veranstaltungen von jedem Haus. Ob spannende Themenabende, ein ausgefallendes Genießermenü oder inspirierende Workshops - der Genussfreund wird in dieser Jahreszeit hier im Ostseebad Kühlungsborn definitiv fündig.



Fünf Köche aus dem Restaurant Brunshaupten, Bülow’s Steakrestaurant, Wilhelms Restaurant, Restaurant Kiek In und der feels ESSBAR werden Ihnen Ihr Können nahebringen und Feinschmecker ganz auf Ihre Kosten kommen lassen.



Genießer, die selbst lernen wollen und den Genuss mit in die eigene Küche tragen wollen, sind die spannenden Workshops zu empfehlen. Bei den Themenabenden kann Mann oder Frau sich rundum kulinarisch verwöhnen lassen.



In diesem Jahr unser Geheimtipp: Erleben Sie Genuss und Erholung in einem der wunderschönen Hotels im herbstlichen Kühlungsborn bei dem Genießer-Wochenende. Inbegriffen sind 2 Übernachtungen in einem Partnerhotel Ihrer Wahl mit reichhaltigem Frühstücksbüffet und Nutzung der hauseigenen Sauna und Wellnessbereich. On Top: Sie können an einem Themenabend Ihrer Wahl teilnehmen und dürfen ein Genießermenü von einem Haus testen.