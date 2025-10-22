Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1039937

Tourismuszweckverband Moselregion Traben-Trarbach Kröv Bahnstr. 22 56841 Traben-Trarbach, Deutschland http://www.moselregion.com
Ansprechpartner:in Frau Julia Wichter 065418184572
Logo der Firma Tourismuszweckverband Moselregion Traben-Trarbach Kröv

Mini-Köche Gruppe Mosel starten in eine neue Runde

Kleine Köche ganz groß

(lifePR) (Traben-Trarbach, )
Endlich ist es wieder so weit – die neuen Mini-Köche Gruppe Mosel 2025–2027 sind gestartet. Die Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren waren voller Vorfreude auf ihr erstes Treffen – endlich Schürze umbinden, Kochmütze aufsetzen und selbst am Herd stehen.

Kinder aus der Region rund um Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues konnten sich für die neue Gruppe anmelden, und das Interesse war erneut groß. Das Gemeinschaftsprojekt des Ferienlandes Bernkastel-Kues und der Moselregion Traben-Trarbach Kröv begeistert weiterhin viele junge Nachwuchsköchinnen und -köche.

Zum Auftakt stand – wie immer – eine Hygieneschulung mit Manfred Schmitz auf dem Programm. Danach ging es direkt in die Küche des Zeltinger Hofs, wo Markus Reis und Christiane Reis-Keller die Kinder herzlich begrüßten. Gemeinsam bereiteten sie eine leckere Kürbissuppe sowie eine herbstliche Kürbis-Apfel-Marmelade zu.

Natürlich durften die Mini-Köche am Ende auch alles probieren, was sie mit so viel Freude und Eifer gekocht hatten – und das Ergebnis konnte sich sehen und schmecken lassen.
Ein herzliches Dankeschön geht an das Team des Zeltinger Hofs und an Manfred Schmitz für den gelungenen Start in die neue Miniköche-Saison. Ebenso bedanken wir uns bei Marco Felten von Westenergie, der als neuer Schirmherr der Mini-Köche Mosel das Projekt unterstützt. Er war bereits beim Kennenlern- und Infoabend der Kinder mit dabei und wird die Gruppe auch bei dem ein oder anderen Treffen begleiten.

Die Kinder freuen sich bereits auf ihr nächstes Treffen. Einmal im Monat kommen die Mini-Köche künftig in wechselnden Küchen der teilnehmenden Partnerbetriebe zusammen: dem Zeltinger Hof, Boutique Hotel Villa Melsheimer, Restaurant DIAN im Deinhard’s, Weinhotel St. Stephanus sowie Schloss Lieser.

Tourismuszweckverband Moselregion Traben-Trarbach Kröv

Die Moselregion Traben-Trarbach Kröv liegt mit der Jugendstil Stadt Traben-Trarbach, fünf Moselgemeinden, drei Hunsrückgemeinden und sieben Eifelgemeinden im Zentrum der Mittelmosel in Rheinland-Pfalz. Landschaftlich prägend ist die Weinkulturlandschaft mit ihren steilen, zum Teil weltberühmten, Weinbergslagen.
In engen Schleifen zieht sich die Mosel durch das Tal und ist Trennung und Verbindung zugleich zwischen den landschaftlich reizvollen Gebieten Eifel und Hunsrück.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.