Kulinarischer Wingertsbummel am 05. August 2023 in Traben-Trarbach

Am ersten Samstag im August haben Sie die Möglichkeit an einer gemütlichen Wanderung durch die Moselweinberge teilzunehmen, bei der es kulinarische Köstlichkeiten und hervorragenden Moselwein direkt vom Winzer zu Genießen gibt. An mehreren liebevoll eingerichteten Stationen inmitten der Weinberge finden Sie unterschiedliche Winzer der Region, die Ihnen Ihre besten Tropfen ausschenken sowie ein passendes kulinarisches Highlight dazu servieren. Kommen Sie bei der Verköstigung ins Gespräch mit den Winzern, die Ihnen gerne Ihre Arbeit näherbringen. Bei der gemütlichen Wanderung von ca. 7,5 km, die für Jedermann geeignet ist, genießen Sie die atemberaubende Aussicht inmitten der Weinberge mit Blick ins Moseltal und die Geselligkeit von Einheimischen und Gästen.Die Veranstaltung findet am 05. August 2023 instatt. Als Gemeinschaftsprojekt der MOSELREGION Traben-Trarbach Kröv wird der Veranstaltungsort jährlich rotieren innerhalb der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach mit entsprechend wechselnden Routen und Winzern. Es wird durch die tollen Partner eine bunte Vielfalt an ausgezeichneten Mosel Weinen geboten, die sich sehen lassen kann. In diesem Jahr mit dabei: Weingut Trossen aus Traben-Trarbach, Weingut Conrad-Bartz aus Traben-Trarbach, Weingut Caspari-Kappel aus Enkirch, Weingut Markus Burg aus Reil, Weingut Henrichs-Roth aus Reil und Weingut Stairs ´n´Roses aus Kinheim.Im Ticketpreis von 30 € sind neben 8 Weinproben und 4 Köstlichkeiten auch ein Begrüßungs-Secco am Startpunkt sowie ein eigenes Weinglas mit einem Weinglashalter der MOSELREGION Traben-Trarbach Kröv enthalten, damit Sie auch unterwegs beim Schlendern noch Ihren Lieblingswein genießen können. Am Informationsstand beim Weingut Trossen, Alter Brauerweg 6, Traben-Trarbach erhalten Sie Ihre Stempelkarten und das Weinglas und können ganz flexibel Ihre Wanderung starten zwischen 11 und 15 Uhr. Die Weinstände sind bis 18 Uhr geöffnet.Tickets sind vorab online erhältlich unter: Kulinarischer Wingertsbummel (moselregion.com) oder in den Tourist Informationen Traben-Trarbach, Kröv, Enkirch, Reil und Kinheim sowie Resttickets am Veranstaltungstag vor Ort.