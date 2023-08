Imagebroschüre der Moselregion geht mit neuem Konzept an den Start

Die neue Imagebroschüre der Moselregion überzeugt mit einem überarbeiteten Konzept. Sie vereint die wichtigsten Informationen über die Region mit praktischen Tipps für die Gäste, wie Unterkunftsmöglichkeiten, Restaurants und Weingüter uvm. Druckfrisch eingetroffen ist sie ab sofort zum Download erhältlich auf www.moselregion.com oder aber auch in der Printversion in den örtlichen Tourist-Informationen zur Auslage sowie per Prospektversand erhältlich.Mit einer Auflage von 30.000 Stück geht die dreisprachige Broschüre in der 1. Neuauflage an den Start, um allen interessierten Gästen aus dem In- und Ausland einen ersten Überblick über die Region, die möglichen Aktivitäten, die zugehörigen Orte und auch ein paar Geheimtipps zu präsentieren. Die erste Neuauflage überzeugt mit neuem Konzept, das vor allem mit einladenden Gimmicks sowie persönlichen Tipps und der DU Ansprache punkten soll. Von regionalen Besonderheiten bis hin zu ganz konkreten Gastgeber Anzeigen und Ausflugstipps, wird dem Gast ein umfassender Überblick geliefert. Die Broschüre dient als erstes Informationsmedium über die Region und hat daher vor allem die Inspiration der Gäste zur Aufgabe.Gastgeber sowie Gastronomen und Winzer hatten die Möglichkeit sich in diesem Medium zu präsentieren und dem Gast bereits beim ersten Kontakt ins Auge zu stechen. Die wichtigsten Themen der Moselregion sind mit wenig Text und großem Bildanteil anschaulich dargestellt. Ergänzende farbenfrohe Symbole runden das Gesamtbild im Corporate Design der Moselregion ab.Neben der Auslage auf internationalen und nationalen Tourismusmessen wie der Vakantiebeurs in Utrecht oder der CMT in Stuttgart sowie auf Veranstaltungen in der Umgebung wie z.B:. dem Rheinland-Pfalz Tag, steht auch der Prospektversand immer noch hoch im Kurs. Wer lieber online blättert, kann sich das Dokument auch einfach runterladen.Die Gestaltung übernahm Martina Marx von der smile I Werbeagentur in Traben-Trarbach und der Druck wurde in Bernkastel-Kues mit Johnen Druck ebenfalls an einen lokalen Partner vergeben.