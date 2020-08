Nachhaltiger Naturtourismus: NEU! Grumsiner Genusswanderweg und WelterbeBus-Linie werten Freizeit- und Urlaubsregion Angermünde in der Uckermark auf

Familientag – mit Kind und Kegel wanderspazieren / ca. 3,6 km

Genuss auf ganzer Linie - ein Querschnitt durch das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin / ca. 17 km

Wald, Kunst, Brennerei – die Grumsiner Genussmischung, ein Wanderereignis! / ca. 5 km

G wie Grumsin – ein Wald wie kein anderer! / ca. 10 km

Der Tourismusverein Angermünde (TVA) hat sein touristisches Programm „Natur heute erleben und für morgen bewahren“ um 2 neue Angebote bereichert: Der Grumsiner Genusswanderweg und die WelterbeBus-Linie.Kontrastvoll und artenreich gibt die ca. 17 km lange Route einen kompakten Querschnitt durch das eiszeitlich geprägte UNESCO Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin wider.Ein türkisfarbenes G führt durch strukturreiche Kulturlandschaften und weiten, vitalen Naturräumen, durch eine sanft hügelige Grundmoränenlandschaft – das landschaftliche Wahrzeichen der Uckermark.Die letzte Etappe führt den Wanderer durch den kraftvollen Buchenwald Grumsin, entlang dem UNESCO Weltnaturerbe. Die starken Reliefenergien, das markante Erbe von gigantischen, zusammengeschobenen Gletschern, bringen den Wanderer hier auf Achterbahnkurs.Diesen abwechslungsreichen, dynamischen Weg zu erwandern, ist purer Naturgenuss.Wahre Namenspatin ist jedoch die regionale Genussmischung auf dieser Strecke: Speisesaal Hotel 1912 mit abwechslungsreichem Lunch Buffet und Flair Hotel Weiss mit Restaurant und SPA-Kranichinsel (Angermünde), Mosterei Klimmek Hofladen (Sternfelde), Hemme Milch Hofcafé und Milchladen (Schmargendorf), Galerie und Atelier Louisenhof Nr. 2, Kunst, Kaffee und Kuchen (Luisenhof) sowie Grumsiner Brennerei Hofladen und Führungen (Altkünkendorf).Weitere Streckenhighlights sind der Infopunkt Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin in Altkünkendorf. In Zuchenberg begeistert das Pferdegestüt Gut Angermünde mit seinen rassigen, lebensfrohen Tieren auf weitläufigen Koppeln ebenso wie die wunderschönen Mini-Rinder (Dexter-Rasse) auf den Weiden vom Hof Andreas Grunewald.Der Grumsiner Genusswanderweg ist vielseitig erlebbar. Dank der neuen WelterbeBus-Linie mit Haltestellen an den Genusspunkten wird das - spontane - Wandern von einzelnen Abschnitten möglich. Die Route kann je nach Typ, Lust und Zeit individuell erwandert werden. Dieses neue Angebot im öffentlichen Personennahverkehr unterstreicht einmal mehr den regionalen Anspruch von komfortabler, klimafreundlicher Mobilität.Angermünde - Sternfelde - Zuchenberg – Abstecher Schmargendorf - Zuchenberg - Luisenhof – Altkünkendorf oder umgekehrtG türkisBahnhof Angermünde bzw. Altkünkendorf Mitteca. 14 km / Abstecher nach Schmargendorf: 1,6 km einfach3,5 - 4 Std.WelterbeBus-Linie 496Ob Wanderer durch und durch oder eher entspannte Wanderspaziergänger, ob Tagesausflug mit Familie und Freunden in die Region, spontane Hauptstadtflucht in die nahe Uckermark oder einen Kurzurlaub über das Wochenende ... Der Grumsiner Genusswanderweg hat für jeden Ausflugstyp eine Variante parat.Unter https://www.angermuende-tourismus.de/unterwegs/genusswandern.html finden Sie die folgenden 4 Varianten mit ausführlicher Wegbeschreibung:Der neue Grumsiner Genusswanderweg und die neue WelterbeBus-Linie 496 spiegeln wider, was die Urlaubsregion Angermünde ausmacht:Geschützte Natur, achtsame Kultur - und der feste Wille, dass das auch morgen noch so ist!