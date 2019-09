Erst die Gruhnacht, dann der Almabtrieb

Nach einem langen Almsommer in der Wildschönau geht es am 21. September für Tiere und Senner nach Hause. Zuvor wird bei der Gruh-Nacht noch Abschied gefeiert.Die Gru(h)nacht ist die letzte Nacht vor der Heimfahrt der „Almerer“ mit ihren Tieren ins Tal, und wird – wenn auch von Alm zu Alm unterschiedlich – dementsprechend fröhlich begangen. Die Almbauern, Familie und Nachbarn des Almingers treffen sich in der Hütte zu einem deftigen Essen und einem gemütlichen „Hucker“. Auf manchen Almen wird noch ein Melchermus zubereitet. Die Speise aus Milch, Mehl, Salz und Butter wird einer speziellen Eisenpfanne auf offenem Feuer zubereitet. Bei der Gru(h)nacht ist auch immer ein bisschen Wehmut dabei.Zeitig am nächsten Tag werden die Tiere gemolken, die restlichen Sachen gepackt und die Kühe geschmückt (was man auch „aufbischen“ nennt). Die Vorbereitungen dauern viele Tage. Speziell die schönen Blumen aus Krepppapier, die die Bäuerinnen machen, nehmen einige Zeit in Anspruch.Über 500 farbenprächtig geschmückte Kühe kommen am 21. September ins Tal.Das bunte Almabtriebsfest findet am Parkplatz der Schatzbergbahn in Auffach – Wildschönau statt. Umrahmt wird der Almabtrieb von einem Handwerks- und Bauernmarkt, der um 10.00 Uhr beginnt. Die Bundesmusikkapelle Auffach eröffnet das Almfest gebührend. Die Gruppe „Mia und sie“ spielt flotte Musik am Festplatz. Beim Bauernmarkt zählen Brodakrapfen oder Schmalznudeln zu den besonders beliebten Spezialitäten. Und natürlich darf der Krautinger nicht fehlen.EINTRITT frei. Auch in Oberau gibt es ein „Hoahmfahrer-Fest“ beim Dorferwirt.Die Almabtriebsfeste dauert meistens bis spät in die Nacht, denn es gibt viel zu erzählen - vom langen Almsommer in der Wildschönau.