Rätselradeln, Kanuabenteuer und Entdeckertouren

Riesige Seen mit feinen Sandstränden, autofreie Radwege und Platz zum Austoben: Das Lausitzer Seenland zwischen Berlin und Dresden verspricht Familien die große Freiheit – und das erste Urlaubsgefühl des Jahres. Zahlreiche Anbieter halten ab den Osterferien vielfältige Erlebnisse für Besucher mit Kindergarten- und Schulkindern bereit – von der Osterwerkstatt bis zum Quadfahren. Das Gütesiegel „Familienfreundlich im Lausitzer Seenland“ weist den Weg.In der Lausitz ist eine faszinierende Volkskunst zuhause: das Bemalen sorbischer Ostereier. Schon Kinder beeindrucken die filigran verzierten Kunstwerke. Auf traditionellen Ostereiermärkten im Lausitzer Seenland können Besucher das Handwerk erleben und sich zum Teil selbst daran probieren.Gelegenheiten dafür bieten unter anderem die Märkte im Sorbischen Kulturzentrum Schleife am 2. und 3. April sowie im Niederlausitzer Heidemuseum in Spremberg am 15. April und die Ostereierbörse im Ostereimuseum Sabrodt am 15. April.Auch das Museum Schloss und Festung Senftenberg entführt in die Welt der sorbischen Osterkunst. Die Ausstellung „Farbenspiel – Ostereier aus der Lausitz“ zeigt bis 24. April die Vielfalt dieser Tradition. Vom 12. bis 14. April können Kinder in der Ostereierwerkstatt die Wachsbossiertechnik erlernen. Am 15. April lädt das Museum zu Osterspielen, Bastelangeboten und Märchentheater ein. Jenseits der Ostertage können Kinder ab vier Jahren mit den Maskottchen „Theo Trommel“, „Karl Kohle“ und „Tilly Taschenuhr“ auf Spurensuche durch das Museum gehen.Ein entspannendes Erlebnis bietet Cornelia Schnippa von Lausitzleben in Tätzschwitz am Geierswalder See: Hier lädt die Gästeführerin kleine und große Tierliebhaber zu gemütlichen Rundtouren mit zwei bis vier Alpakas durch das Lausitzer Seenland ein. Dabei erfahren die Teilnehmer nicht nur Spannendes zur Region, sondern auch Wissenswertes aus der südamerikanischen Heimat der flauschigen MiniKamele. Da die Alpakas von Cornelia Schnippa auch als Therapie-Tiere arbeiten, sind sie den Kontakt zu Menschen gewöhnt und lassen sich streicheln. Mit etwas Glück gibt es sogar ein Küsschen. Die einbis zweistündigen Wanderungen sind für Familien mit Kindern ab vier Jahren geeignet.Eine Bootstour auf dem Senftenberger See ist für Kindergarten- und Schulkinder ein abenteuerliches Erlebnis. Im Hafencamp verleiht Expeditours ab April wieder Kanus, SUP-Boards sowie Tret- und Segelboote. Kinder erhalten vor Ort Schwimmwesten. Mit den Booten können Familien den Senftenberger See mit seiner Naturschutzinsel vom Wasser aus erkunden oder die Tour über den schiffbaren Koschener Kanal bis auf den benachbarten Geierswalder See zum Tagesausflug ausdehnen.Die weitestgehend autofreien, flachen Seerundwege im Lausitzer Seenland sind ideal für Fahrradtouren mit Kindern – ob im Anhänger, mit dem Laufrad oder dem Fahrrad. Familien mit kleinen Kindern nutzen die sechs Kilometer lange Tour um den Halbendorfer See oder die acht Kilometer lange Tour um den Dreiweiberner See. Spielplätze und Badestrände sorgen unterwegs für Abwechslung. Besonders spannend für Kinder im Grundschulalter ist die 37 Kilometer lange Rätsel-Radtour um den Senftenberger und den Geierswalder See. An acht Stationen lösen sie Rätsel zur Bergbauvergangenheit und zur Zukunft der Region.Rätselspaß für Familien gibt es auch im Findlingspark Nochten nördlich des Bärwalder Sees, einem deutschlandweit einmaligen Gartenkunstwerk aus 7000 Findlingen. In einem Rundgang durch die sieben Parkbereiche erfahren Kinder spielerisch wie die Felsbrocken einst aus Skandinavien in die Lausitz kamen. In der dazugehörigen Erlebnisausstellung „Eisig, riesig, spannend – Abenteuer Eiszeit“ begeben sie sich auf Zeitreise. Und in der „Wüste“, einem Abenteuerspielplatz mit Kletterfindlingen, Labyrinth und Wasserspielplatz, können die Jüngsten ausgiebig klettern, matschen und spielen.In der Energiefabrik Knappenrode, einer über 100 Jahre alten ehemaligen Brikettfabrik, erhalten Kinder ab vier Jahren einen Entdeckerrucksack mit Ferngläsern, Lupen, Stift und Papier. An acht Stationen erfahren sie, wie Kohle entstand, abgebaut und einst zu Briketts gepresst wurde. Um Fragen zu beantworten, benötigen sie die Materialien aus dem Rucksack. Auch die moderne Ausstellung zur Entwicklung des Lausitzer Braunkohlereviers hält spannende interaktive Stationen für Kinder bereit. Und im Fabrik-Erlebnis-Rundgang erleben Familien wie mühsam die Arbeit in der Brikettfabrik einst war.Freunde des motorisierten Abenteuers kommen im Quadcenter Klein Partwitz auf ihre Kosten. Ein Highlight ist die zweistündige Lausitzer Seenland Quadtour. Über Wald-, Schotter- und Sandwege geht es durch ehemaliges Tagebaugelände vorbei an den Seen zwischen Senftenberg, Hoyerswerda und Spremberg. Erfahrene Tourguides führen die Teilnehmer durch das abwechslungsreiche Gelände. Kinder ab sieben Jahren dürfen dabei als Sozius dabei sein – und im Anschluss auf dem Kinderquad selbst eine Runde drehen.Die vorgestellten Ausflugsziele sind mit dem regionalen Siegel „Familienfreundlich im Lausitzer Seenland“ ausgezeichnet. Sie bieten Familien unter anderem kinderfreundliche Angebote, interaktive Ausstellungen oder Familientickets. Weitere Informationen zum Familienurlaub im Lausitzer Seenland liefert die Webseite www.familienurlaub-lausitzerseenland.de . Freie Unterkünfte können über das Portal buchen.lausitzerseenland.de gebucht werden.