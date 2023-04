Wildniscamp im Nationalpark Hainich – Anmeldungen ab sofort möglich

Abenteuer, Wildnis und ganz viel Natur für Kinder ab neun Jahren

Vier Tage und drei Nächte unter freiem Himmel verbringen, die Wildnis im „Urwald mitten in Deutschland“ erleben, gemeinsam einen Unterschlupf für die Nacht mit Blick auf den Sternenhimmel einrichten, den Wald erkunden, Essen auf offenem Feuer kochen und bei einer Nachtwanderung die Orientierung im Dunkeln üben – das erwartet Kinder und Jugendliche von 9 bis 15 Jahren beim “Wildniscamp 2023“.



Die Teilnahmegebühr beträgt 120 Euro pro Kind. Das Camp findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von je 6 Personen statt, maximal können jeweils 15 Personen teilnehmen. Die Teilnehmenden werden nach der Reihenfolge der Anmeldung in der Nationalparkverwaltung berücksichtigt.



Neben dem Naturerleben spielen auch Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine große Rolle beim Wildniscamp - nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. So wird die Versorgung der Kinder größtenteils mit regionalen, saisonalen und ökologischen Lebensmitteln gewährleistet.



Es werden zwei Camps, jeweils von Dienstag bis Freitag, angeboten:



• Wildniscamp I, vom 18.07. bis 21.07.2023

• Wildniscamp II, vom 15.08. bis 18.08.2023



Eltern können ihre Kinder ab sofort in der Nationalparkverwaltung für die Camps anmelden. Dazu nutzen Sie bitte diese E-Mail-Adresse: Nationalpark.Hainich@NNL.thueringen.de, Betreff „Wildniscamp“



Fragen rund um das Wildniscamp, auch beispielsweise zu Möglichkeiten der Förderung, können ebenfalls gern per E-Mail an die Nationalpark-Verwaltung gerichtet werden.