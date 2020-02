Beginn der Gartensaison 2020 in Bad Langensalza

Die einzigartig gestalteten Parks und Themengärten in Bad Langensalza zählen zu den besonderen Markenzeichen der Stadt. Nach der Winterpause öffnen der Japanischen Garten und das Arboretum ab März wieder ihre Tore für die Besucher und läuten in Bad Langensalza die Gartensaison 2020 ein. Beide Gärten haben im März täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zum ersten Mal in diesem Jahr ist der Besuch des Arboretums kostenfrei. Mit seiner ganz besonderen, fernöstlichen Atmosphäre ist der Japanische Garten ein beliebtes Ausflugsziel in der Kur- und Rosenstadt. Das Arboretum, der Baumgarten, ist besonders im Frühjahr ein wahrer Hingucker, wenn über 500.000 Frühblüher aus ihrem Winterschlaf erwachen.Ab Mai ist dann auch der Rosengarten für die Besucher zugänglich. Er bietet eine große Anzahl an farbenprächtigen Rosenarten und -sorten, die ihren Duft verströmen. Von April bis September sind die Gärten täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Im Oktober können die Gärten von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Der Botanische Garten bleibt geschlossen. Alle weiteren Parks und Gärten sind ganzjährig zugänglich.Weitere Informationen über Bad Langensalza mit seinen Parks und Gärten unter www.badlangensalza.de Pressekontakt:KTL Kur und Tourismus Bad Langensalza GmbHBei der Marktkirche 1199947 Bad LangensalzaTel.: 03603 - 825839 Fax: 03603 - 825836presse@ktl-badlangensalza.de