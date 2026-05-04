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Grenzgänger im Nordschwarzwald: „Historische Runde“ rund um Dobel

Tour im Rahmen des Wanderopenings am 14. Mai

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Die reiche Geschichte der Region hautnah erleben und gleichzeitig die Natur des Nordschwarzwalds genießen - dazu laden die Herrenalber Touristik und die Kurverwaltung Dobel am 14. Mai ein. Unter der fachkundigen Leitung von Guide Karl-Heinz Lucke geht es auf eine rund acht Kilometer lange historische Rundwanderung, die mehr bietet, als nur Bewegung an der frischen Luft.

Die Tour startet um 13 Uhr am Waldparkplatz Horntannhalde in Dobel und führt auf gut begehbaren Waldwegen hinein in die regionale Vergangenheit. Ein zentrales Element der etwa dreistündigen Wanderung ist der Weg entlang der ehemaligen Landesgrenze. Hier stehen die historischen Grenzsteine zwischen Baden und Württemberg noch heute als Zeugen einer Zeit, in der an dieser Stelle zwei souveräne Länder aufeinandertrafen. Karl-Heinz Lucke wird während der Tour spannende Einblicke geben, wie diese Grenze einst den Alltag, den Handel und die Menschen in der Region prägte.

Neben den historischen Fakten kommt das Naturerlebnis nicht zu kurz. Ein besonderer Abschnitt der Route führt hinunter in das idyllische Holzbachtal. Diese typische Tallandschaft des Nordschwarzwalds besticht durch ihren sanften Bachlauf und eine abwechslungsreiche Vegetation, die einen wohltuenden Kontrast zu den weiten Höhenwegen der Strecke bietet. Mit insgesamt 150 Höhenmetern ist die Wanderung moderat gestaltet und für alle gut zu bewältigen.

Der Abschluss der Wanderung verspricht Gemütlichkeit in geselliger Runde an der Neusatzer Pfütz, wo eine traditionelle Hocketse auf die Gruppe wartet. Bei kühlen Getränken und kleinen Speisen bietet sich hier die ideale Gelegenheit, das Erlebte Revue passieren zu lassen und den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung aber dennoch notwendig und kann ab sofort in der Herrenalber Tourist-Info auf dem Rathausplatz, telefonisch unter 07083 5005-55 oder per Mail an info@badherrenalb.de vorgenommen werden. Dort erhalten Interessierte auch weiterführende Informationen zum Streckenverlauf sowie Details zur Anfahrt mit dem eigenen Fahrzeug oder dem öffentlichen Nahverkehr.

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